Tajomný muž založil Shein, z chudobného chlapca sa stal miliardárom: Predáva veci za pár centov, na konte má 11 miliárd

Čínska značka Shein spôsobila vo svete ošiaľ a inak to nie je ani na Slovensku. Kým niektorí si tento internetový obchod nevedia vynachváliť, je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá upozorňuje na jeho temnú stránku, kontroverzie a jeden škandál za druhým. K tomu všetkému je pravdepodobné, že aj váš obľúbený influencer už robil haul oblečenia svojej objednávky zo Sheinu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto za ňou stojí? Vznik značky Shein sa spája s istým mužom menom Chris Xu, ktorý má na svojom konte šialené bohatstvo.

Nakúpite za drobné, ale…

Keď si otvoríte stránku či aplikáciu Shein, okamžite na vás vybehne obrovské množstvo lacného tovaru, ktorého ceny začínajú už na pár centoch. Okrem toho nájdete v ponuke aj kozmetiku či rôzne doplnky do domácnosti. Ak už tušíte, že takýto biznis nemôže byť v poriadku, máte úplnú pravdu.

Business Insider ešte v roku 2022 informoval o tom, že zamestnanci v továrňach v Číne, ktorí šijú pre Shein, pracujú v otrasných podmienkach. Ich pracovný čas dosahoval 18 hodín denne s jedným voľným dňom do mesiaca. Tajné vyšetrovanie ukázalo, že v jednej z takýchto tovární sú ľudia platení podľa toho, koľko kusov oblečenia ušijú.

Jeden kus oblečenia = ani nie 4 centy

Za jeden kus dostanú menej ako 4 centy a denne musia vyrobiť 500 kusov oblečenia. Ak si to prepočítate, aj tak vám vyjde smiešna suma vzhľadom na to, v akých podmienkach a koľko pracujú. Je to len niečo okolo 500 eur mesačne. Na túto sumu si spomeňte, keď sa budeme baviť o majetku zakladateľa tejto značky…

Greenpeace Germany navyše zistilo, že v niektorých kusoch oblečenia zo Sheinu sa nachádzajú nebezpečné chemikálie, ktoré môžu byť potenciálne karcinogénne, uvádza Fashion United.

Napriek tomuto všetkému sa Shein teší veľkej popularite. Značka pobláznila ľudí a sociálne siete zaplavili videá tých z nich, ktorým za pár desiatok eur prišli obrovské balíky a s nadšením ich pred kamerami rozbaľovali a chválili sa svojimi „skvelými úlovkami“.

Kto je záhadný Chris Xu?

Za vznikom značky Shein stojí istý Chris Xu. Ak by ste chceli vidieť, ako vyzerá, zistiť to nemusí byť vôbec jednoduché, keďže jeho fotografií nie je také kvantum, ako by ste si možno mysleli. Dokonca sa o ňom verejne hovorí ako o tajomnej osobnosti. The Org spomína, že sa narodil v roku 1984 v čínskej provincii Šan-tung a študoval na Qingdao University of Science and Technology. Aspoň tak hovorí jedna verzia príbehu o tomto mužovi. The Guardian objasňuje aj druhú, podľa ktorej je jeho pôvod označovaný za čínsko-americký a vlastne študoval na univerzite v USA. A tých nezrovnalostí je viac.

