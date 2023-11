Tajomný miliardár vám zaplatí 185-tisíc, ak pôjdete žiť na jeho súkromný ostrov. Toto chce, aby ste tu robili

New York Post informoval o zaujímavom spôsobe, ako si privyrobiť a zároveň si užívať „dovolenkové“ chvíle. Píše o zaujímavej pracovnej ponuke, v ktorej záhadný miliardár núka nejakému páru 185-tisíc dolárov (cez 170-tisíc eur) za to, že strávia rok na súkromnom ostrove v Karibiku. Ak by ste si mysleli, že v tom bude háčik, nie je to celkom tak. No na oplátku predsa len niečo požaduje, a preto nájsť vhodných uchádzačov nie je vôbec jednoduché.

Článok pokračuje pod videom ↓

Túto zaujímavú ponuku priniesla agentúra Fairfax and Kensington. Úlohou dvoch šťastlivcov nebude iba vylihovanie na pláži, ale musia si to na ostrove „odmakať“. Konkrétne sa od nich očakáva, že ho budú propagovať na internete a zachytia, ako sa premieňa na luxusný raj. Hľadajú sa teda influenceri, ktorí na sociálnych sieťach zaujmú a pritiahnu sem ľudí.

Čaká ich dôležitá úloha

Práve kvôli tomu tu musí dvojica stráviť spomínaný rok, aby vlastnými očami, alebo presnejšie kamerami svojich fotoaparátov, dokázala zdokumentovať premenu ostrova. Ďalšou náplňou ich práce bude usporadúvanie podujatí, ktoré sem prilákajú klientelu a investorov.

Takže hlavné podmienky pre uchádzačov sú, aby zvládali používanie sociálnych sietí, no takisto sa vyžaduje, aby mali isté predchádzajúce skúsenosti napríklad s prácou na jachtách či v luxusných domácnostiach.

Komu tento ostrov patrí, a ktorý konkrétne to je, nie je známe. Má ísť však o nejaký spomedzi Britských Panenských ostrovov, ktoré sú zámorským územím Spojeného kráľovstva.

Treba natočiť video

Tak isto ako v bežnej práci, aj tu sa núkajú vybraným uchádzačom odmeny. Konkrétne v podobe 25-dňovej dovolenky, ktorú si môžu uplatniť na niektorom zo susedných ostrovov a spiatočnej letenky domov.

Páry, ktoré majú o túto prácu snov záujem, musia vytvoriť a zaslať TikTok video, ktoré pravdepodobne rýchlo odhalí, aké sú ich influencerské schopnosti. Ideálne je tak spraviť čím skôr, pretože šťastlivci by mali byť vybraní ešte pred blížiacimi sa sviatkami.