Tajomná majsterka jedov: Jej smrtiaci elixír nedokázali odhaliť, mal zavraždiť až 600 mužov. Prezradila ju polievka

V našej histórii nájdeme množstvo príbehov, ktoré aj dnes dokážu ľudí zaskočiť. A tento je jedným z nich. Jed nazývaný Aqua Tofana sa spája so ženou menom Giulia Tofana, ktorá údajne stála v centre zločineckého podsvetia v Ríme 17. storočia. Nebolo ho možné vystopovať, a preto sa stal mimoriadne žiadaným medzi manželkami v nešťastných zväzkoch. Giulia mala prostredníctvom jedu pomôcť otráviť a pripraviť o život viac ako 600 manželov.

V článku sa dozviete aj: Prečo manželky húfne zabíjali svojich mužov jedom?

Čo je známe o Giuliane Tofane, ktorá sa spája s jedom Aqua Tofana?

Ako vyzerala smrť pri otrávení týmto jedom?

Akým spôsobom Giulia rozbehla v tajnosti svoj biznis?

Ako ho odhalila po takmer 20 rokoch až polievka?

Jed určený na vraždu manželov

Vráťme sa o niekoľko storočí späť a priblížme si postavenie žien v talianskej spoločnosti. Jednoducho povedané – boli majetkami mužov bez práv a možnosti slobodného rozhodovania sa. Svadba z lásky ani zďaleka nebola v tomto období samozrejmosťou a rovnako ani to, že sa po vydaji ženy dostali do idylického manželstva. Práve naopak. V mnohých prípadoch boli obeťami domáceho násilia a neexistoval nikto alebo nič, čo by im pomohlo.

Až kým sa neobjavila žena menom Guilia Tofana, ktorej život je opradený množstvom legiend, záhad a spája sa so vznikom jedného z najslávnejších jedov. Ako uvádza portál All That’s Interesting, získala prívlastok profesionálnej travičky a ak je pravda, čo sa o nej dnes hovorí, patrí medzi najplodnejších sériových vrahov v histórii vôbec. Jej neviditeľnou zbraňou bol jed a podľa množstva úspešne podaných látok sa dá pokojne skonštatovať, že sa jej povesť šírila raketovou rýchlosťou.

Giuliinými zákazníčkami boli ženy nespokojné s manželstvom, v ktorom sa ocitli. Ako upozornil web Syfy, v tomto období mali iba tri možnosti, ako prežiť svoj život. Buď sa vydali a stali sa pomyselným vlastníctvom svojho muža, zostali slobodné a svojím osudom odkázané na sexuálnu prácu, alebo ovdoveli. Práve v tomto bode bola nápomocná Giulia alebo skôr jej jed.

Kto bola tajomná Giuia Tofana?

Život Guilie Tofany zostáva zahalený rúškom tajomstva. Podľa zachovaných informácií sa pravdepodobne narodila v roku 1620 v talianskom meste Palermo ako dcéra Thofanie d’Amado, ktorá bola popravená kvôli tomu, že otrávila svojho manžela. Ako uvádza Women’s Republic, to, či ho naozaj otrávila, sa nedá jednoznačne potvrdiť, no ani vyvrátiť.

Hovorí sa, že recept, ktorý používala Giulia pri tvorbe svojho jedovatého elixíru, pochádzal práve od Thofanie. Keď Giulia sama prišla o manžela, presunula sa spoločne so svojou dcérou do Neapola a potom do Ríma, píše All That’s Interesting.

Spoločne rozbehli biznis, o ktorý bol veľký záujem, avšak musel zostať v tajnosti. Jeho maskovaním bola predajňa, v ktorej predávali kozmetické výrobky určené pre ženy. Vo fľaštičkách s hojivou masťou sa ale ukrývala Aqua Tofana – jed, ktorý bol výnimočný hneď v niekoľkých veciach.

Fascinujúci jed, ktorého presné zloženie sa nezachovalo

Účinky jedu boli postupné a stupňovali sa jednotlivými dávkami, takže to vyzeralo, že otráveného sužuje akási choroba. Okrem toho ho nebolo možné vystopovať. Pitva jed nedokázala odhaliť a manželky tajne zavraždených preto nikto nemohol podozrievať. Okolo Giulie sa vytvorila zločinecká sieť a hovorí sa, že okrem spolupracovníčok jej mal pri podávaní jedu pomáhať aj miestny kňaz.

Pravdepodobne jeho zloženie pozostávalo z arzénu, olova a belladonny, čo je odborné pomenovanie pre najnebezpečnejšiu stredoeurópsku jedovatú rastlinu – ľuľkovec zlomocný. Presné zloženie tohto jedu ale nie je známe.

Zabíjal postupne

Aqua Tofana bola dobre maskovaná. Samozrejme, iba do momentu, kým ho obeť neokúsila na vlastnej koži a nepocítila jeho následky. Aj tie boli veľmi nenápadné. Prvá dávka sa podávala prostredníctvom nápoja a spôsobila vyčerpanie a fyzickú slabosť. Druhá pritvrdila a jej prejavmi boli žalúdočné problémy spojené so zvracaním a extrémny smäd. Smrteľnými dávkami boli až tretia a štvrtá v poradí.

Keďže smrť bola načasovaná presne podľa plánu manželiek a priebeh choroby pripomínal chrípku, kvôli ktorej v tej dobe umieralo množstvo ľudí, manželia dostali priestor na spísanie závetu a odkázanie svojho majetku smútiacim ženám a budúcim trúchliacim vdovám.

Pitva zbavila manželky z podozrení

Giulia upozorňovala manželky na to, že je dôležité, aby ich zosnulí manželia prešli pitvou. Vedela, že jed sa v ich tele neobjaví a zároveň tak z nich opadne akékoľvek podozrenie.

Skutočná pravda napokon vyplávala na povrch iba vďaka nešťastnej náhode. Drvivou väčšinou boli Giuliinými zákazníčkami ženy. Svoj jed navyše nepredávala každému. Najprv si overila dôveryhodnosť svojich zákazníčok. Predovšetkým išlo o týrané ženy, ktoré to doma nemali jednoduché, a preto sa uchýlili k takémuto rozhodnutiu. Napriek tomu, že jed nezanechával stopy, zavraždiť niekoho nebolo pre ne jednoduché.

Polievka, ktorá odhalila stovky mŕtvych

Na to napokon doplatila aj samotná Giulia. Osudnou sa jej stala polievka, ktorú naservírovala jedna z jej zákazníčok svojmu manželovi. Keď sa ju už chystal zjesť, začala ho prosiť, aby to nerobil. All That’s Interesting spomína týranie zo strany manžela, ktoré ženu napokon prinútilo prezradiť pravdu. Pod fyzickým nátlakom uviedla, o aký jed ide a aj to, kto jej ho predal.

Viaceré zdroje hovoria, že tento incident viedol k ukrytiu Giulie v kostole a rozšírenie klebety, podľa ktorej mala otráviť pitnú vodu v meste. Kvôli tomu bola zatknutá a mučená. Celkovo sa priznala k zabitiu viac ako 600 mužov počas vedenia svojho úspešného biznisu v rokoch 1633 až 1651, teda v rozmedzí necelých 20 rokov.

Historik Mike Dash ale upozornil aj na druhú teóriu, podľa ktorej bola Giulia odhalená kvôli tomu, že ženy nedokázali uniesť, čo spôsobili a zo svojho hriechu sa vyspovedali kňazom. Súvislosť mohlo mať aj pribúdajúce vysoké množstvo mladých vdov, ktoré záhadne prichádzali o manželov.

Mozart bol presvedčený o tom, že ho zabila Aqua Tofana

Dash upozornil aj na záhadnú smrť hudobného velikána Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý síce umrel až v roku 1791, teda o viac ako 100 rokov neskôr, ale pri skladaní svojho posledného veľkého diela si bol istý tým, že umiera a dôvodom mal byť práve spomínaný jed.

„Cítim, že už dlho nevydržím. Som si istý, že som bol otrávený a tejto myšlienky sa nemôžem zbaviť. Niekto mi dal Aqua Tofana a vypočítal presný čas mojej smrti,“ cituje Dash Mozartove slová. Dodnes nie je presne jasné, čo bolo príčinou Mozartovej smrti. Hovorí sa o viacerých teóriách a niektoré spomínajú aj vraždu a otravné olovo, ktoré malo byť súčasťou aj tohto jedu.

Stala sa z neho lgenda

Okolo jedu Aqua Tofana dodnes koluje množstvo nejasností a spája sa predovšetkým s menom Giulia Tofana. Jeho pomenovanie napriek tomu vo svojej dobe priam zľudovelo a pripisovalo sa jedom, ktoré po sebe nezanechávali žiadne stopy.

Alebo aspoň nie také, ktoré by v tej dobe dokázala medicína odhaliť a v tomto prípade sa stal mocným nástrojom žien v čase, kedy nemali možnosť dožadovať sa svojej slobody inak.