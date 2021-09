Tajomná africká komunita Ubang: Muži a ženy používajú rozdielny jazyk, napriek tomu si rozumejú

Aj napriek modernej dobe a svetovej integrácii sa po celom svete stále nachádzajú rôzne národy či kmene, ktoré fungujú podľa vlastných pravidiel. Pre nás netradičné, no pre nich absolútne normálne až sväté. Jedným z prípadov je aj komunita Ubang v Nigérii, kde dodnes ľudia rozlišujú medzi mužským a ženským jazykom.

Na africkom kontinente sú rôzne kmene či tradičné národnostné menšiny absolútne bežným javom. Od civilizácie a spoločnosti, na ktoré sme bežne zvyknutí, sa často odlišujú svojským spôsobom života, technologickým nedostatkom či rituálmi, ktoré nemajú obdobu. Vždy však zahŕňajú niečo veľmi fascinujúce, čo sa potvrdzuje aj v prípade Ubangov v Nigérii.

O odlišnosti obecnej komunity Ubang na východe Nigérie informoval aj portál BBC, ktorý sa bližšie pozrel na to, ako vôbec môže fungovať rozdelenie jazykov na mužský a ženský. V tradičnej farmárskej komunite v juhovýchodnej Nigérii hovoria muži a ženy odlišným jazykom. Skupina približne 11-tisíc ľudí v tom však nevidí problém.

Rozdielny jazyk považujú za požehnanie

Tento jav dokonca považujú za jedinečný a hovoria o ňom ako o “požehnaní od Boha“. Aj keď ostáva silná skupina “doma”, stále viac a viac mladých ľudí odchádza z farmárskej komunity za lepšími podmienkami. Ak však bude toto sťahovanie mladej generácie pokračovať aj v ďalších rokoch, rozdielovosť jazykov vymrie. Typický príklad uviedol pre BBC náčelník, Oliver Ibang.

Vodca dedinskej komunity, oblečený v tradičných pestrofarebných šatách, červenej čiapke a držiac palicu v ruke, zavolal svoje dve malé deti a predviedol rozdielovosť jazykov. Pozdvihol kúsok tamojšieho tradičného jedla známe ako yam a opýtal sa svojej dcéry, ako sa to volá. „Je to‚ irui ‘,“ odpovedala dcéra. Ale v Ubangovom mužskom jazyku je preklad potraviny yam znýmy ako „itong“. Samozrejme, existuje mnoho ďalších príkladov, napríklad slovo oblečenie nazývajú ženy v Ubangu “ariga”, zatiaľ čo muži si obliekajú “nki”.

Podľa výskumu od BBC vraj nie je jasné úplne jasné, aký podiel slov je v týchto dvoch jazykoch odlišný. „Je to skoro ako dva rôzne lexikóny,“ hovorí antropológ Chi Chi Undie, ktorý komunitu študoval. „Existuje mnoho slov, ktoré majú muži a ženy spoločné, potom sú tu ďalšie výrazy, ktoré sú úplne odlišné v závislosti od vášho pohlavia. Neznejú rovnako, nemajú rovnaké písmena, sú to úplne odlišné slová.”

Chlapci začínajú so ženskou rečou, zmena je znak dospelosti

To, že chlapci začínajú pár rokov po narodení hovoriť najmä ženskou rečou môže byť čiastočne preto, že väčšinu detstva trávia so svojimi matkami a inými ženami, vysvetľuje náčelník Ibang. Očakáva sa, že od približne desiateho roku života budú chlapci hovoriť už mužským jazykom. Existuje štádium, do ktorého sa muž dostane a zistí, že nepoužíva svoj prvotný jazyk. Nikto mu však nehovorí, že by mal prejsť na mužský jazyk, je to prirodzený proces. Pokiaľ sa však k tomuto chlapci nedostanú, sú považovaní za abnormálnych jedincov.

Ľudia z Ubangu sú nesmierne hrdí na svoj jazykový rozdiel a vnímajú to ako znak svojej jedinečnosti.

Existujú však rôzne teórie o tom, ako sa to stalo. Väčšina komunity uznáva biblické vysvetlenie. Podľa ich legiend Boh stvoril Adama a Evu, ktorí boli ľudia z Ubangu. Boží plán bol dať každému etniku dva jazyky, ale po vytvorení dvoch jazykov pre Ubang si uvedomil, že nie je dostatok iných jazykov, ktoré by bolo možné obísť. Preto prestal už v Ubangu a nechal im výhodu dvoch jazykov. Antropológovia z celého sveta, ktorí skúmali rozdielovosť v jazykoch Ubangov, hovoria primárne o jedinečnej kultúre dvojitého pohlavia.