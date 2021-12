Tablety zažívajú veľkolepý návrat. Čím všetkým dnes zaujmú?

Jeden je dobrý v športe, ďalší vie spievať a tretia je dobrá v matematike. Takto to funguje aj pri tabletoch. Sú si podobné, sú kvalitné, ale každý je výnimočný niečím iným. Či už hľadáte zariadenie, ktoré s vami absolvuje niekoľkoročné štúdium, alebo potrebujete parťáka na čo najlepšiu efektivitu v práci, či iba kľudného spoločníka k dobrému filmu, toto trio vás rozhodne nesklame.

Píšete si poznámky rukou? Ide to aj bez papiera

Mnoho ľudí postupne stále rýchlejšie upúšťa od ručne písaných poznámok, ktoré nemôžu po zapísaní ďalej upravovať ani pohodlne zdieľať. Ruka v ruke s týmto trendom idú dotykové displeje niektorých notebookov, a predovšetkým lepšie vybavených tabletov, ktoré dokážu poznámky písané aktívnym perom nielen uchovať, ale tiež ich rovno previesť do digitálnej podoby. Vďaka tomu sa dá s nimi ľahšie ďalej pracovať, či už individuálne alebo vo väčšom pracovnom kolektíve, ktorý môže poznámky upravovať paralelne.

S tým, ako sa navyše vylepšuje citlivosť displejov aj stylusov, sa táto technológia ukazuje ako veľmi praktická. Hodiť sa môže napríklad na dôležitom konferenčnom hovore, pri ktorom je zapisovanie rukou na displej tabletu oveľa diskrétnejšie ako hlasné ťukanie do klávesnice. Nie je potrebné ale skončiť len pri poznámkach. Spolu s písaným slovom dokáže tablet digitalizovať aj prípadné skice, grafy alebo myšlienkové mapy. Túto nespornú výhodu ponúkajú aj dva najnovšie tablety od značky Lenovo – flexibilný Yoga TAB 13 a profesionálne vybavený Lenovo Tab P11 Pro.

Druhý displej aj osobný asistent

Po náročnom dni je potrebné si oddýchnuť a zrelaxovať sa. Niekedy sa nezmôžeme na viac ako zapnúť si dobrý film alebo obľúbený seriál. Na túto príležitosť je ako stvorený tablet Yoga TAB 11. Tiež ponúka aplikáciu Google Entertainment Space, ktorá v sebe spája všetky streamovacie služby, takže pri sledovaní videí nemusíte otvárať každú aplikáciu v tablete zvlášť. Navyše jeho rozmery sú ako stvorené na prenášanie, schúlenie sa na gauči alebo na povaľovanie v posteli pri pozeraní filmu či seriálu. Zároveň je vybavený až štyrmi reproduktormi JBL, ktoré vám v kombinácii s Lenovo Premium Audio Solution a technológiou Dolby Atmos umožnia naplno si vychutnať každú notu z obľúbenej skladby a počuť aj ten najtichší šepot v napínavom thrilleri.

Ak si bohato vystačíte s tabletom ako prídavným zariadením na prácu, siahnite po Lenovo Yoga TAB 13. S pomocou micro HDMI portu ho ľahko pripojíte ako perifériu k svojej pracovnej stanici a rozšírite si tak pracovnú plochu, na ktorú môžete presunúť len poznámky ku konkrétnej úlohe. Yoga Tab 13 je navyše vybavený hlasovým asistentom Google, ktorý pomôže používateľom so zapisovaním a vyhľadávaním informácií pri práci aj po nej.

Užite si hry naplno

Tablety si kupujeme hlavne na zábavu a konzumáciu obsahu. Filmy, seriály, surfovanie po internete alebo hranie hier. S novými tabletmi Lenovo Yoga TAB 13 dostáva táto zábava nový rozmer. S aplikáciou Google Entertainment Space si rýchlo a pohodlne spustíte naposledy hrané hry alebo si zahráte niektorú z tzv. okamžitých hier bez nutnosti inštalácie.

Zvládne aj náročnejšie tituly vďaka 8-jadrovému procesoru Qualcomm Snapdragon 870 s taktom 3,2 GHz a displeju s 2K rozlíšením, jasom do 400 nitov a podporou Dolby Vision HDR. Ovládanie náročnejších hier zasa uľahčí možnosť pripojiť k tabletu Yoga TAB 13 externý herný ovládač. Nemusíte sa báť, že by ste boli časovo obmedzovaný. Tento tablet vám bez problémov dopraje 12-hodinovú zábavu a ak by ste aj potom chceli pokračovať, rýchlo ho dobijete nabíjačkou s 30 watovým nabíjaním.

Ak vás tablety zaujali, TAB P11 PRO dostanete od 669 Eur, Yoga TAB 13 od 739 Eur a Yoga TAB 11 od 349 Eur v Datacomp.