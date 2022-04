Svoju dcéru väznil a znásilňoval 24 rokov. Sadista Josef Fritzl sa po odsedených 15 rokoch môže dostať na slobodu

V roku 2008 nielen Rakúskom, ale prakticky celým svetom otriasla správa o mimoriadne desivom čine, ktorý vykonal v tej dobe 72-ročný Josef Fritzl. Vo svojej pivnici väznil vlastnú dcéru Elizabeth 24 rokov. Uväznil ju pri dosiahnutí dospelosti, avšak už od jej 11 rokov ju znásilňoval. Napokon s ňou splodil 7 detí.

Podľa posudku už nie je nebezpečný

Jozef Fritzl by sa mohol čoskoro dostať na slobodu, aj keď treba pripustiť, že je to skôr nepravdepodobné. Ako píše Daily Mail, súd rozhodol, že 87-ročný násilník by mohol byť premiestnený z psychiatrického oddelenia do bežnej väznice. Trojčlenný senát takto rozhodol na základe nového posudku, podľa ktorého už Fritzl nepredstavuje nebezpečenstvo. Záverečný verdikt však vynesie až najvyšší súd vo Viedni, keďže sa prokurátor odvolal.

Až do vynesenia rozhodnutia ostáva Fritzl v psychiatrickom zariadení. Ak by najvyšší súd rozhodol o premiestnení do normálnej väznice, Fritzl, vzhľadom na to, že v roku 2023 uplynie 15 rokov od uväznenia, by mohol požiadať o prepustenie.

Sedem detí splodených s dcérou

To, že by k prepusteniu prišlo, je ale nepravdepodobné. Ak by ale áno, znamenalo by to, že by Fritzl strávil vo väzení menej času, ako jeho dcéra, ktorú väznil takmer štvrťstoročie.

Fritzlova dcéra zmizla v roku 1984, keď mala 18 rokov. Vtedy ju Fritzl uväznil v pivnici a pravidelne ju tam znásilňoval. Manželke povedal, že dcéra od nich ušla. Výsledkom toho bolo splodenie 7 detí. Tri z nich ostali v zajatí s matkou, tri vychovával Fritzl spolu s manželkou, ktorej tvrdil, že deti doniesla Elizabeth, aby sa o ne postarali. Jedno dieťa zomrelo krátko po narodení.

Celý prípad sa podarilo odhaliť vtedy, keď jedno z detí upadlo do kómy a Fritzl ho zobral do nemocnice. Tam si všimli u dieťaťa podvýživu a zlý zdravotný stav. Po následnom upovedomí kompetentných orgánov sa odhalili hrozné činy, ktoré Fritzl vo svojom dome páchal.