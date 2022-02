Svoje selfie predáva ako NFT, zarobil na tom už miliardu. Ženy z neho šalejú, musí ich odháňať

Pojem NFT sa za posledné obdobie stal absolútnym svetovým hitom. Tento digitálny certifikát sa dokonca stal funkčným nástrojom na zarábanie peňazí. Dôkazom toho je aj jeden indonézsky študent, ktorý sa premenou svojich selfie na NFT stal zo dňa na deň milionárom.

Sultan Gustaf Al Ghozali z Indonézie sa už päť rokov fotí takmer každý deň. Každá z fotografií je prakticky rovnaká, keďže len hľadí do fotoaparátu s pomerne neutrálnym výrazom tváre. Myšlienkou jeho projektu bolo vytvoriť časozberné video z fotografií, ktoré sa chystal použiť na svojej promócii.

Dvadsaťdvaročnému mladíkovi, ktorý sa venuje štúdiu informatiky, sa však podaril vskutku husársky kúsok. Svoje selfie totiž premenil na funkčnú schému zarábania peňazí, pričom sa z toho stal medzi ľuďmi totálny ošiaľ, píše LAD Bible.

Aj keď sa pojem NFT objavuje už takmer na dennej báze naprieč všetkými platformami, stále sa nájde skupina ľudí, ktorá o tom nikdy nepočula. NFT (Non-fungible Token) je jedinečný digitálny certifikát zaregistrovaný v blockchaine, ktorý sa používa na zaznamenávanie vlastníctva aktív, ako je umelecké dielo alebo zberateľský predmet.

V januári 2022 sa Sultan na Twitteri podelil o zvláštny ťah. „Nahrávam moju fotografiu do NFT lol,“ napísal. Študent informatiky pôvodne nacenil svoje fotky len na 0,00001 ETH (2,6 eur), avšak cena rýchlo vzrástla a teraz sa predávajú za viac ako 11 000 eur za kus.

Can’t believe people actually bought my photo #NFT 35 already sold in one day pic.twitter.com/HRyB86OJD5

— Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 11, 2022