Svoje obete zaškrtil, rozštvrtil a spálil. Začal sa proces s údajným sériovým vrahom Miroslavom

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, otvoril v stredu proces s Miroslavom L., ktorý je obžalovaný z troch brutálnych vrážd. Médiami je označovaný za sériového vraha, hrozí mu doživotie.

Miroslav L. pred senátom vyhlásil, že je nevinný, odmieta, že by spáchal skutky, z ktorých ho vinia. Zároveň využil svoje právo a vo veci odmietol vypovedať. Prvú vraždu mal spáchať v roku 2010. Vo vzťahu k Sandre N. ho obžaloba viní z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe, vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Družku zaškrtil a rozštvrtil

Podľa polície obžalovaný žil v minulosti v Českej republike, neskôr sa spolu s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko. V Zliechove mal prenajatý dom. Družka údajne mala silné podozrenie, že ju podvádza a rozhodla sa odísť k rodičom. Obžalovaný ju nedokázal presvedčiť, aby zostala, a tak vraždil. Pred zaškrtením s ňou mal mať pohlavný styk, podľa polície ju následne rozštvrtil a spálil.

Rovnaký priebeh mala mať aj ďalšia vražda mladej mamičky Moniky o dva roky neskôr. Jedného dňa zmizla spolu s 1,5-ročnou dcérkou. Poslednou obeťou mal byť muž, keď Miroslavova posledná priateľka údajne na vlastné oči videla, ako uškrtil jej vtedajšieho priateľa šnúrkou od teplákov. Sama ho zavolala a pustila do bytu vraj s tým, že ju muž týra. Po vražde nebohého podľa vlastných slov položil do vane. Deň na to mužovi polámal kosti a odrezal hlavu, aby sa zmestil do kufra.

“Všetky obete zlikvidoval spálením. Priebeh skutkov je veľmi brutálny. To, že v tomto prípade hrozí obvinenému doživotie, je zrejmé,” konštatovala počas vyšetrovania polícia.