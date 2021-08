Svoj odchod prirovnal k Messiho odchodu z Barcelony. Poslanec Šimko už viac nie je členom klubu ĽSNS

Poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Šimko odchádza z klubu ĽSNS. Dôvody zatiaľ konkretizovať nechcel. Pre TASR uviedol, že nateraz neuvažuje nad vstupom do žiadnej inej strany. O svojej ďalšej politickej budúcnosti ešte bude informovať. Na správu upozornil portál Aktuality.

“Je to pravda. Tie dôvody zatiaľ nebudem rozoberať. Skrátka som sa rozhodol odísť z klubu a budem pôsobiť ako nezaradený poslanec,” priblížil. O tom, ako bude vyzerať jeho ďalšia politická budúcnosť sa zatiaľ nerozhodol. “Uvidím, ako sa situácia vyvinie,” dodal.

Rozdielny názor na očkovanie

Jedným z viacerých dôvodov odchodu mal byť aj rozdielny názor na očkovanie. Zatiaľ čo Marián Kotleba očkovanie odmieta, Šimko je plne zaočkovaný a s týmto výdobytkom medicíny nemá žiadny problém. „Zoberte si Messiho, odišiel z Barcelony a všetko je v úplnom poriadku,“ ukončil.

ĽSNS Šimkovo rozhodnutie rešpektuje. Podpredseda klubu Martin Beluský pre TASR uviedol, že zatiaľ nepoznajú jeho dôvody. “Je to jeho rozhodnutie, musíme to len rešpektovať,” povedal. Nevie o tom, že by odchod zvažovali aj ďalší členovia strany. Myslí si, že ak by tak niekto chcel urobiť, už by to spravil.

V klube ĽSNS po odchode Šimka ostáva už len osem členov, čo je hranica. Ak by počet členov klubu klesol ešte o jedného, zanikol by. Rokovací poriadok NR SR totiž hovorí, že klub musí mať najmenej osem členov, a to počas celého volebného obdobia. “Ak počas volebného obdobia klesne počet členov poslaneckého klubu pod túto hranicu, poslanecký klub zaniká,” píše sa v poriadku. Na Šimkov odchod z klubu upozornil portál aktuality.sk.