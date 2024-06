Svetoznáma návrhárka Vera Wang opäť ukázala, že vôbec nestarne. Už čoskoro bude mať 75 a dokazuje, že vek je len číslo

Pri svetoznámej návrhárke Vere Wang by už mnohí mali byť zvyknutí na to, že ľudia s úľavou sledujú, ako sa počas rokov absolútne nemení a na svoj vek vyzerá až neuveriteľne dobre. Najnovšie však svojím vzhľadom opäť prekvapila, o to viac, že o pár dní oslávi už 75 rokov.

Ako píše portál Brightside, nedávno sa módna návrhárka objavila na udeľovaní cien Fragrance Foundation Awards 2024 a mala na sebe žiarivé neónovozelené šaty s výraznou sukňou a hlbokým výstrihom. Aby outfit doplnila, obliekla si pod šaty ešte čierny top. Na niektorých fotografiách z akcie dokonca nechýbali jej ikonické čierne okuliare, ktoré sa už stali jej súčasťou.

Vyzerá stále mlado

Ľuďom, samozrejme, opäť neušlo, že Vera stále vyzerá neuveriteľne mladistvo a sviežo. „Vy fakt vyzeráte, akoby ste ani nestarli, ale mladli.“ „Môžete byť taká nádherná a elegantná?“ „Vy budete hádam navždy mladá.“ To sú len niektoré s obdivných komentárov, ktoré zaplavili jej sociálne siete. Vera na červenom koberci neustále oslňuje a jej módne kolekcie sú tiež z roka na rok lepšie.

Aké je jej tajomstvo?

Very sa už viackrát pýtali na tajomstvo jej mladistvého vzhľadu a portál Tyla zachytil jej vtipnú odpoveď. Svoj vzhľad pripisuje dvom veciam, a to rýchlemu občerstveniu a alkoholu. „Jedávam McDonald’s, to je jasné. Dávam si ho každý deň tak dva týždne a potom si dám pauzu. Tiež mám rada donuty s cukrom,“ povedala. Samozrejme, mali by ste to brať s nadhľadom, nejedáva len nezdravé jedlá a už predtým sa vyjadrila, že je to hlavne jej práca, vďaka ktorej sa udržiava mladá. Dodala tiež, že nikdy nepomyslela na to, že zíde z cesty a začne s vylepšovaním.

Inšpirujú ju ženy, s ktorými pracuje

„V móde som od devätnástich rokov, nie pred kamerou, ale za ňou. Nikdy nad mladosťou nepremýšľam, pretože denne pracujem s najkrajšími ženami sveta,“ povedala. Dodala, že ich vidí ako svoje múzy a práve to je pre ňu spôsob, ako sa môže vyrovnať so starnutím.

„Mojím elixírom je vodkový kokteil, veľa spánku a práca. Práve tá je skutočný zázrak,“ povedala. Vera Wang sa v strave snaží byť umiernená a udržiava rovnováhu. Jedáva hnedú ryžu, zeleninu, kuracie mäso a ryby. „Pijem len vodu. Pred šiestimi rokmi som prestala piť diétnu kolu a bolo pre mňa ťažké sa jej vzdať.“