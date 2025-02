Švédsko zasiahla mimoriadna tragédia: Streľbu neprežilo 11 ľudí, svedkovia počuli kroky za dverami, bol to strelec

Útočník zastrelil v areáli vzdelávacieho zariadenia vo švédskom meste Örebro desať ľudí, potvrdila v stredu polícia. Zahynul aj samotný útočník a jeho motív dosiaľ nie je známy, informuje TASR.

„Jedenásť ľudí vrátane vraha je mŕtvych,“ uviedla polícia pre agentúru AFP. Utorkový útok označil švédsky premiér Ulf Kristersson za najhoršiu masovú streľbu v histórii krajiny. „Motív streľby zatiaľ nie je známy, ale všetko nasvedčuje tomu, že páchateľ konal sám, bez ideologického motívu,“ prezradila polícia.

Všetci zranení sú dospelé osoby

Útok sa podľa CNN Prima News s odvolaním sa na miestne médiá odohral v centre vzdelávania dospelých Campus Risbergska v utorok popoludní. Polícia ešte v ten deň oznámila, že do nemocnice bolo so zraneniami prevezených ďalších šesť ľudí. Všetci zranení sú dospelé osoby. Miestne úrady uviedli, že ich previezli do Univerzitnej nemocnice v Örebre, kde štyroch z nich museli operovať.

Campus Risbergska slúži študentom, ktorí majú viac ako 20 rokov. Ponúka základné a stredoškolské vzdelávanie, švédčinu pre prisťahovalcov, odborné školenia a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím, doplnila agentúra AP.

Študenti v hrôze utekali preč

Násilie na švédskych školách nie je časté. Dva vážne incidenty sa odohrali v roku 2022. V marci 18-ročný študent dobodal na smrť dvoch učiteľov na strednej škole v Malmö na juhu krajiny. Dva mesiace predtým 16-ročný mladík nožom zranil iného študenta a učiteľa v škole v Kristianstade.

Incident sa odohral v čas obeda, keď riaditeľka školy Ingela Bäcková sedela na školskom dvore. „Zrazu som počula výstrely. Hneď som vedela, že sa deje niečo strašné,“ povedala pre SVT. Okamžite sa strhla panika a študenti v hrôze utekali preč. Mnohí si spočiatku neboli istí, či ide o cvičenie alebo o skutočný útok. Realita sa ukázala až po opakovaných výstreloch.

Barikády v učebniach a desivé čakanie

Študenti a zamestnanci celkovo šiestich škôl v okolí miesta činu museli zostať zabarikádovaní vo vnútri budov približne tri hodiny, kým ich polícia všetkých evakuovala. Na podlahe v jednej z miestností areálu sa ukrývala aj tridsaťpäťročná Hellen Wermeová. Ako uviedla, za dverami počula kroky strelca.

The school shooter in action in Örebro today. pic.twitter.com/2TRxQC3Cum — Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) February 4, 2025

„Boli to najhoršie hodiny môjho života. Nevedela som, či ma zastrelí hneď, alebo až o desať minút. Človek len čakal,“ opísala pre Expressen. Teraz je síce doma v bezpečí, stále sa však trasie a myslí na spolužiakov, ktorí bojujú o život alebo útok neprežili.

„Mala som oblečenie celé od krvi,“ povedala pre TV4 Marwa, ktorá pomáhala mužovi postrelenému do ramena. Krvavých zranení bolo toľko, že niektorí spolužiaci odpadávali.

Strelec bol miestny obyvateľ, zabil sa sám

Podľa polície bol útočníkom približne 35-ročný muž pochádzajúci priamo z mesta Örebro. Svedkyňa pre deník Aftonbladet uviedla, že sa s ním stretla v chodbe a len o vlas unikla smrti. „Myslím, že mal dve dlhé zbrane. Jednu na chrbte, druhú v rukách,“ opísala. Študenti ho natočili, ako prechádza chodbou. Strelec napokon otočil zbraň proti sebe.

Policajti zatiaľ nepotvrdili, či išlo o teroristický čin. Nepredchádzali mu žiadne varovné signály a orgány nemali o páchateľovi informácie. Na mieste činu naďalej prebieha intenzívne vyšetrovanie.