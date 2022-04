Súťažila v Miss Hitler: Buchenwaldská princezná, ktorá chcela hrať futbal s hlavami Židov, sa môže dostať na slobodu

Zúčastnila sa kontroverznej súťaže Miss Hitler, kde obdivovala nacizmus. Okrem toho sa o nej hovorí ako o členke ultrapravicovej neonacistickej organizácie National Action. To ju dostalo až do väzenia, odkiaľ sa môže čoskoro dostať na slobodu.

V článku sa dozviete aj: Čo je organizácia National Action?

Kvôli čomu je nebezpečná?

Ako sa Alice Cutter dostala ku kontroverznej súťaži Miss Hitler?

Aké extrémistické názory mala?

Prečo skončila vo väzení?

Vznik organizácie National Action siaha do roku 2013. O tri roky neskôr sa však už stala prvou zakázanou organizáciou v Spojenom kráľovstve od obdobia 2. svetovej vojny. Dôvodom bolo, že sa spájala s teroristickou činnosťou a extrémnym násilím, píše BBC. Názory, ktoré jej členovia zastávali, boli rasistické a homofóbne. Navyše sa nebránili používaniu fyzickeého násilia. Zákaz National Action prišiel po tom, ako skupina oslavovala zabitie britskej poslankyne Jo Cox.

Ani to ich nezastavilo

Za jej smrťou stála politicky motivovaná vražda a Thomas Mair, ktorý ju trikrát postrelil a opakovane dobodal nožom, uviedol The Guardian. Jack Coulson, jeden z členov Natinal Action na sociálnej sieti napísal, že vďaka Mairovi je v Británii o jedného rasového zradcu menej a doslova vraha Maira nazval hrdinom. Sám Coulson sa fotil v nacistickej uniforme a bol zatknutý za zábery podomácky vyrobenej bomby, ktorými sa chválil na internete.

Napriek tomu svoju činnosť organizácia ani zďaleka neukončila, práve naopak. Pri hľadaní svojich nových členov sa od začiatku sústredila predovšetkým na mladých ľudí a preto svoju propagandu cielila na študentov. V mnohých prípadoch išlo iba o stredoškolákov. A toto pokračovalo aj ďalej.

Mladí ľudia s veľkou nenávisťou

Priemerný vek členov National Action bol relatívne nízky. Niekoľko vedúcich osobností malo okolo 30 rokov, ostatní však boli výrazne mladší. Spojil ich odpor k demokratickému systému a krajne pravicovým stranám. Prezentovali ho verejne a nebáli sa zájsť ďaleko za hranicu. Na šírenie svojej propagandy používali internet, vytvárali videá, meme obrázky alebo zdieľali rôzne nebezpečné informácie.

Za založením National Action v roku 2013 stáli Ben Raymond a Alex Davies. Ich cieľom bolo vytvoriť mládežnícke hnutie, ktoré sa pustí do rasovej vojny, píše portál ITV. Davies mal v tom čase iba 18 rokov a zastával názor, že čierne a ázijské rasy sú oproti tej bielej menejcenné. Za vedúcu osobnosť však bol považovaný Christopher Lythgoe, ktorý vypracoval podrobné plány toho, ako by sa členovia National Action mali správať. Napríklad hovoril o tom, ako správne držať vlajku alebo fyzicky trénovať, aby raz mohli udrieť všetkou svojou silou naplno.

Po vydanom zákaze sa stiahli do úzadia. Alebo konkrétne do virtuálneho sveta internetu, kde viedli svoje konverzácie. V priebehu rokov sa objavovali rôzne kontroverzné správy o viacerých členoch a ich skutkoch, ktoré páchali.

V roku 2020 sa medializovalo zatknutie Alice Cutter a Marka Jonesa, ktorí tvorili pár a zároveň sa podieľali na členstve v Natinal Action. Spoločne s ďalšími dvoma zatknutými členmi teroristickej skupiny odmietli, že by s ňou mali niečo spoločné. Súd mal však iný názor.

Buchenwaldská princezná ako súčasť propagandy

Alice sa ešte v roku 2016 zúčastnila skutočne netradičnej súťaže krásy, takzvanej „Miss Hitler“. Sama sa nazvala Buchenwaldskou princeznou, čo odkazuje na nacistický koncentračný tábor vybudovaný v roku 1937 v Nemecku, v ktorom bolo počas druhej svetovej vojny vyvraždených tisíce Židov. Ako uvádza Daily Mail, svojou účasťou v kontroverznej súťaži chcela prilákať nových členov do skupiny National Action.

Na fotografiách z tohto obdobia pózuje s vyšpúlenými perami pri červenej vlajke so symbolom hákového kríža, drží v ruke zbraň alebo je zahalená v oblečení so vzorom svastiky. Nemenej pobúrila fotografia, na ktorej Mark Jones spoločne s Alexom Daviesom hajlujú priamo v Buchenwalde. Zhodou okolností vznikla iba krátko predtým, než si Alice zvolila svoju prezývku Buchenwaldskej princeznej. Kým spomínaní účastníci tohto incidentu hovoria o obyčajnej náhode, realita vyzerá inak.

Žartovala o vypúšťaní plynu v synagógach aj futbale s hlavami Židov

V súkromných správach členov skupiny, ktoré boli pri vyšetrovaní objavené, Alice žartovala napríklad o vypúšťaní plynu v synagógach alebo o hraní futbalu s hlavami Židov. Pred súdom sa obraňovala tým, že išlo iba o čierny humor. Dokonca tvrdila, že si nemyslela, že je členkou National Action, napriek tomu, že sa zúčastňovala ich stretnutí.

Do súťaže Miss Hitler sa podľa jej vlastných slov mala prihlásiť v podstate iba kvôli tomu, že to členovia skupiny od nej žiadali. Označila ich za svojich v tom čase nových priateľov, o ktorých nechcela prísť tým, že by pre nich neurobila to, čo od nej žiadali. Okrem toho sa vyjadrila aj k spomínanej vražde Jo Cox. Popriala jej, aby „zhnila v pekle“ a označila ju za „sviňu“.

Miss Hitler na slobode?

Napokon súd uznal, že Alice nikdy nezastávala v skupine organizačnú alebo vodcovskú funkciu. Napriek tomu však bola dôverníčkou jej lídra. Preto ju trest neminul a bola odsúdená na tri roky vo väzení. Markovi súd preukázal organizačné aktivity v skupine po tom, ako bola zakázaná a teda členstvo v nej sa bolo ilegálne. Dostal trest päť a pol roka odňatia slobody.

Napriek tomu, že si doteraz Alice odpykala iba 19 mesiacov, teda polovicu zo svojho trestu, je možné, že sa už čoskoro dostane na slobodu, píše Daily Mail. Začalo sa totiž vypočúvanie k jej podmienečnému prepusteniu, vďaka ktorému by mohla byť už začiatkom leta voľná. Ďalšou možnosťou je upravenie trestu, ktoré by znamenalo premiestnenie do otvoreného väzenia alebo nárok na jednodňové prepustenie. Podmienkou jej prepustenia na slobodu je dôkladné preskúmanie toho, či by mohla pre spoločnosť predstavovať riziko.