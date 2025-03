Súťažiaci z toho spravili veľkú vec, diváci sa im smejú. Tento moment v Bez servítky mnohých pobavil, ale nie v dobrom

Do úspešnej kuchárskej šou tento týždeň zavítala zaujímavá partia. Prvý deň pozvala svojich hostí domov mamička na materskej, ktorá sa snažila pripraviť oku lahodiace jedlá. Podcenila však jednu vec, pre ktorú si ju niektorí súťažiaci poriadne podali. Hoci pre iných by to bol len detail, na ktorom nezáleží, pre hostí to bola podstatná chyba, ktorej sa mladá Patrícia dopustila. Žiadna chybička krásy, ale veľký problém, ktorý jej len tak neodpustia.

Úvod začal pekne zostra. Na začiatku to vyzeralo tak, že sa 30-ročná Patrícia postarala o výborné menu, ktoré by mohlo ostatným súťažiacim zachutiť. Prvý chod, netradičná paradajková polievka, sa z tanierov hostí stratil rýchlosťou blesku. Zdalo sa, že mamička smeruje rovnou cestou k víťazstvu. No iba do tej chvíle, kým neprišlo druhé jedlo. Lososom človek nezvykne nič pokaziť, ide o chutné jedlo, ktorým takmer nikto nepohrdne. Preto sa očakávalo, že na rybu budú padať samé chvály.

Škandál kvôli rybe?

Namiesto komplimentov sa však Patrícia dočkala len kritiky. Postarala sa totiž o faux pas, ktoré jej súťažiaci vyčítali. Zdá sa, že to trochu pokazila a vidina výhry sa zrútila ako domček z kariet. V lososovi totiž našli niečo, čo rozhodne nečakali. „Nečakaná kosť! Patríciin losos bol priam ukážkovo pripravený, no hostí zaskočilo malé prekvapenie – zabudnutá kosť. Pri lososovi to nie je úplne bežné, a tak to trochu narušilo inak skvelý dojem z jedla,“ opísala nevšednú situáciu relácia Bez servítky na sociálnej sieti.

„A ešte taký menší tip, nabudúce pozri, či tam nemáš nejaké kosti,“ poznamenal jeden zo súťažiacich, poštár Dávid, keď sa pozrel do taniera a vzápätí jeho pohľad smeroval na mamičku. „Cítim sa veľmi nepríjemne a mrzí ma, že sa to stalo. Aj ja by som to hodnotila kriticky,“ vyšla s pravdou von smutná Patrícia, ktorá to očividne oľutovala. Taktiež schytala kritiku za zemiakový chips, ktorý mal byť podľa Dávida radšej z inej zeleniny. „Chips by som spravil napríklad z mrkvy,“ uviedol poštár.

Podľa ľudí išlo o prehnané reakcie