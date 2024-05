Šutaj Eštok avizuje prvé návrhy na riešenie bezpečnosti na budúci týždeň. Kaliňák navrhuje aj chránené bývanie

Na budúci týždeň by vládni predstavitelia mali predstaviť prvé legislatívne návrhy na riešenie bezpečnostnej situácie po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Po stredajšom zasadnutí bezpečnostnej rady o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Vítam iniciatívu úradu vlády, ktorý v piatok zvolal stretnutie všetkých rezortov, kde padli prvé návrhy. My na rezorte vnútra sme pripravení s postupnou implementáciou niektorých vecí technického charakteru, ale aj s implementáciou legislatívnych zmien,“ uviedol Šutaj Eštok.

Podľa vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by sa návrhy mohli týkať chránených osôb, napríklad už spomínaného bývania najvyšších ústavných činiteľov. „Najvyšší ústavní činitelia musia bývať v chránenom objekte, ktorý je zabezpečený štátom,“ povedal. Zaoberať sa majú aj osobnou ochranou, a to nielen vládnych politikov. Prvé návrhy by sa mohli prijímať v skrátenom legislatívnom konaní.

V ďalších krokoch by sa mali vzhľadom na bezpečnosť sprísňovať podmienky práva na zhromaždenia. Kaliňák načrtol aj úvahy opatrení týkajúcich sa médií, napríklad zavedenia práva na odpoveď.

Minister vnútra pripomenul tvrdý a nekompromisný postup voči nenávistným prejavom či vyhrážkam. Momentálne sa zaoberá polícia 172 prípadmi, z toho v 55 sú už stotožnení páchatelia.

Výkon policajtov je po atentáte naďalej posilnený o 30 percent. Pod zvýšeným dohľadom sú miesta, ako sú úrady, nákupné centrá či redakcie. Posilnená je aj ochrana ústavných činiteľov či ďalších politikov.

Šutaj Eštok je naďalej presvedčený, že ochranka pri atentáte na premiéra urobila maximum v daných podmienkach a svojím zásahom mu zachránila život. Potvrdil, že inšpekcia naďalej prešetruje zásah a pokiaľ toto vyšetrovanie preukáže pochybenie, je pripravený vyvodzovať zodpovednosť.

Vyšetrovací tím atentátu podľa ministra vnútra naďalej pracuje aj s verziou, že páchateľ bol, ale aj že nebol osamelý útočník. Platí tiež stanovisko generálnej prokuratúry o možnosti trestný čin prekvalifikovať na terorizmus. Dodal, že o posune budú informovať.