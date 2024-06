Superlacný reťazec sa chystá otvoriť ďalšiu predajňu: Veci za pár eur nakúpite už aj v tomto meste

Obľúbený superlacný reťazec Action neustále rozširuje portfólio svojich predajní a najnovšie jednu otvorí aj na severe Slovenska, v obchodnom centre Max v Žiline. O novej prevádzke informuje firma na svojom webe s tým, že zatiaľ ju uvádza ako zatvorenú.

Voľné pracovné miesta

Veľkolepé otvorenie sa bude konať vo štvrtok 27. júna a otváracie hodiny predajne budú denne od 8:00 do 20:00. Firma aktuálne hľadá do tejto predajne zamestnancov na plný aj skrátený úväzok a ponúka platy od 560 do 980 eur v hrubom.

Reťazec je známy tým, že tovar ponúka za nízke ceny. Až 1 500 produktov predáva za menej ako jedno euro. Priemerná cena všetkých výrobkov je približne dve eurá. Obchodník však deklaruje ich kvalitu a udržateľnosť. Napriek nízkym cenám má obchodná sieť stále vysoké nároky na bezpečnosť a trvanlivosť ponúkaných produktov.

Spoločnosť má so všetkými dodávateľmi prísne dohody o zodpovednom získavaní zdrojov a výrobných podmienkach a na pultoch jej obchodov možno nájsť čoraz viac výrobkov s označením udržateľnosti. Diskontný reťazec Action vstúpil na slovenský trh v marci 2023. Má viac ako 2 600 predajní v 12 krajinách.