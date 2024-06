Nepôjde televízia ani internet: Veľký slovenský operátor upozorňuje na rozsiahle výpadky, trvať môžu aj pár hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky od pondelka (24. júna) do štvrtka (27. júna). Tie sa dotknú televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na službu Orange Doma majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom.

Problémy so službami

Ako spoločnosť informuje, prvé výpadky mali prísť už dnes ráno medzi 8:30 až 10:30 v Považskej Bystrici, konkrétne na uliciach Kuzmányho, Lánska a Pribinova. Internet ani televízia nefungujú od 7:30 v lokalite Stankovany a Nová Bošáca, potrvajú do 19:00. Medzi 8:30 a 14:00 bude výpadok pretrvávať v Hradišti pod Vrátnom. Tu k výpadku dôjde aj v utorok v tom istom čase od 8:30 do 14:00.

Zajtra 25. júna prídu obmedzenia medzi 7:30 až 19:30 v Balogu nad Ipľom. Od 7:30 do 15:00 nebudú služby funkčné v Čadci a vo Veľkom Lapáši, od 7:00 do 19:00 v Hornej Ždani, Prestavlkoch a Prochote.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.

Obmedzenie služieb však zajtrajškom nekončí. V stredu 26. júna môžu problémy zaznamenať obyvatelia obcí Belá-Dulice a Tajov, a to v čase od 7:15 až 16:30. Od 7:20 do 18:30 nepôjde internet a televízia v lokalitách Lovčica-Trubín, Moravské Lieskové, Slaská a Sečovce.

Vo štvrtok 27. júna výpadky opäť zasiahnu Čadcu, a to medzi 7:00 až 14:00. Potrápia aj Dolné Sŕnie, Hornú Ždaňu, Prestavlky a Prochot od 7:00 do 19:00. V obciach Bacúch, Dúbrava, Necpaly a Voznica nebudú služby dostupné v čase medzi 7:15 až 16:30 a od 7:30 do 11:00 v lokalitách Kolačno a Veľké Uherce.