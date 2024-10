Šup na pláž len za 59 eur: Našli sme lacné letenky do destinácie, kde si užijete teplo, aj keď na Slovensku bude mrznúť

Ak milujete cestovanie a ste ten typ, ktorý si rád užíva oddych pri mori, pravdepodobne ste už odhalili čaro toho, že žijeme v strednej Európe. V podstate od jari do jesene máme „milión“ možností kam vyraziť doslova a do písmena za pár eur k moru. Spiatočné letenky môžeme vychytať za veľmi dobré ceny a samotné lety sú rýchlovka. No keďže máme tieto teplé mesiace za sebou, za vylihovaním na pláži musíme cestovať ďalej. No ani to nemusí zruinovať vaše peňaženky. Našli sme pre vás lacné letenky do zaujímavej destinácie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak chcete v tomto období vyraziť k moru, nie je to nemožné. Musíte sa len pripraviť na to, že sa viac nacestujete. Jednou z mnohých alternatív sú Spojené arabské emiráty. Teraz nebudeme hovoriť o Dubaji, ale o emiráte Abú Zabí. Jednosmerné letenky do tejto zaujímavej dovolenkovej destinácie z Viedne začínajú na príjemných 59 eurách.

V tomto prípade sa letí nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 5 hodín a 45 minút. Za túto cenovku sú aktuálne dostupné termíny napríklad na 23. či 24. novembra, no nechýba ani viacero januárových, čo je ideálne, ak rozmýšľate, kam vyraziť hneď v novom roku.

Ideálna dovolenka v januári

Čo vás ale asi zaujíma najviac je, koľko vás budú stáť letenky na takýto výlet celkovo. Spiatočné letenky do Abú Zabí v rôznych termínoch a v rôznych dĺžkach pobytu nájdete od 119 eur, čo je skutočne zaujímavá cena. Len pre porovnanie, ceny spiatočných leteniek do Dubaja taktiež nízkonákladovým leteckým dopravcom, začínajú na 169 eurách. Čo taktiež nie je strašné, no ak vyrazíte do Abú Zabí, čo-to na ceste ušetríte.

Za spomínaných necelých 120 eur môžete vycestovať do Abú Zabí aj späť prakticky počas celého januára. Nás zaujal napríklad termín odletu z Viedne 16. januára a príletu 22. januára, čo je ideálny čas trvania výletu, ak sa nechcete náhliť, ale zároveň ani vyčerpať celú dovolenku už začiatkom roka.

Samozrejme, ak sa vám nechce čakať až do januára a chcete vyraziť do Abú Zabí ešte pred Vianocami, máte aj tú možnosť, ale za spiatočné letenky zaplatíte o čosi viac.

Čo robiť v Abú Zabí?

Abú Zabí je najväčším spomedzi emirátov a podobne ako Dubaj ponúka turistom nádherné more a pláže s luxusnými rezortmi, kus histórie, ale predovšetkým šokuje priam futuristickými budovami či atrakciami, ktoré vám prinesú poriadnu zábavu.

Kým Dubaj má architektonicky unikátne múzeum s názvom Museum of the Future, Abú Zabí sa môže pochváliť vlastným Louvrom, ktorý taktiež zaujme už na prvý pohľad. Aj tam si môžete vychutnať atrakcie na púšti, návštevu akvárií, či zábavných parkov od výmyslu sveta.