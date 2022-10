Suma potrebná na rekonštrukciu Ukrajiny je astronomická. 86 % Ukrajincov chce napriek tomu bojovať ďalej

Náklady na rekonštrukciu Ukrajiny po vojne sú doteraz vo výške 750 miliárd dolárov. Povedal to v pondelok na nemecko-ukrajinskom ekonomickom fóre ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Celé ukrajinské mestá, napríklad Mariupoľ a Buča, boli zničené. Experti pritom nemajú jednoznačný názor, ako dlho bude ruská vojna ešte pokračovať, či to budú mesiace alebo roky. Informuje o tom portál news.sky.com.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) v pondelok oznámila, že v rokoch 2022 a 2023 Ukrajine poskytne do troch miliárd eur, aby pomohla pri podpore vojnou zničeného podnikania a hospodárstva.

Za pokračovanie vojny je 86 % Ukrajincov

Prevažná väčšina Ukrajincov si myslí, že krajina by mala pokračovať v ozbrojenom odpore proti ruskej invázii. Vyplýva to z prieskumu Kyjivského medzinárodného inštitútu sociológie, ktorý sa uskutočnil po dvoch týždňoch ruského bombardovania ukrajinských miest. Prieskum ukázal, že 86 percent oslovených si myslí, že je nutné pokračovať v boji, hoci pretrvávajú útoky raketami a dronmi na ukrajinské mestá. Informuje o tom web The Guardian.

Podiel respondentov, ktorí podporujú pokračovanie ozbrojeného odporu, je vysoký aj v Charkivskej a Doneckej oblasti, a to na úrovni 69 percent. Ide pritom o oblasti, ktoré zažili veľa bojov a sú domovom veľkého počtu ľudí hovoriacich po rusky. Výsledok prieskumu ukazuje, že ruské bombardovanie ukrajinských miest dosiahlo opačný účinok, ako bol zámer, povedal zástupca riaditeľa Kyjivského medzinárodného inštitútu sociológie Anton Hrušeckyj.