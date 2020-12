Sulík stále trvá na svojom. Celoplošné opatrenia považuje za hlúposť, sú zle nastavené

Celoplošne nastavené pravidlá otvárania prevádzok považuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) za hlúposť. Ako ďalej uviedol po stredajšom rokovaní vlády, štát by mal postupovať diferencovane, v slabo zamorených okresoch by uvítal voľnejšie pravidlá.

“Vymyká sa akémukoľvek logickému úsudku, že v najmenej zamorených oblastiach musia byť zatvorené reštaurácie a v najviac zamorených môžu byť otvorené kostoly. Považujem to za hlúposť, ako je to teraz nastavené,” povedal Sulík.

Rovnako sa včera vyjadril Richard Sulík aj k zatvoreným školám. Podľa neho ich (deti) už nemôžeme ďalej držať doma a dlžíme im kvalitné vzdelanie. Každý deň, ktorý trávia doma im sťažuje napredovanie. Krízový štáb včera rozhodol, že školy sa do konca roka neotvoria.

Cestou k otváraniu je testovanie antigénovými testami

Pravidelné testovanie obyvateľstva antigénovými testami by mohlo byť spôsobom, ktorým by sa darilo krivku infikovaných novým koronavírusom zrážať nadol. Prinieslo by to uvoľnenie opatrení, napríklad v podobe otvárania škôl či možno reštaurácií. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to v utorok uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Chápe aj odpor voči testovaniu.

“Na to treba byť trpezlivý. Bolo by treba naozaj počkať, kým čísla budú lepšie,” komentoval šéf rezortu zdravotníctva, pričom poukázal na to, že počty pacientov na pľúcnej ventilácii mierne stúpajú. Tvrdí však, že na to, aby bolo ďalšie kolo celoplošného testovania, musí byť konsenzus a ochota ľudí zapojiť sa do neho.

Myslí si, že nechať sa pretestovať raz za týždeň a môcť slobodne žiť, je oveľa lepšie, ako byť zavretý doma. V prípade, že by Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dostalo za úlohu obstarávať testy, nebude sa tomu podľa jeho šéfa brániť. Bol by však rád, keby sa tým zaoberať nemusel. Poukázal na to, že rezort je aktuálne najvyťaženejším. Pripravuje aj vakcinačnú stratégiu.