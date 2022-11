Súd vydal nový zatykač na Bruecknera obvineného z únosu malej Maddie: Má byť zodpovedný za tri ďalšie znásilnenia

Súd si myslí, že Brueckner má prsty aj v znásilnení, ktoré sa odohralo na pláži neďaleko od miesta, kde zmizla Maddie McCann. Muž si už teraz odpykáva trest za mrežami, no je možné, že bude na slobodu prepustený v roku 2025. Nemecký prokurátor je ale na 100 % presvedčený o tom, že Brueckner je zodpovedný za smrť malej Maddie.

Prepustiť by ho mali o 3 roky, postaví sa Brueckner opäť pred súd?

Ako informuje Mail Online, nemecký súd v pondelok vydal ďalší zatykač v prípade Christiana Bruecknera. Ten si už v súčasnosti odpykáva 7-ročný trest za znásilnenie, ku ktorému malo dôjsť ešte v roku 2005. Na slobodu by mohol byť prepustený už v septembri v roku 2025. Prokurátor sa rozhodol podať žalobu v ďalších prípadoch práve z obavy, že sa 45-ročný muž na slobodu dostane skôr, ako sa opäť stihne postaviť pred súd.

Brueckner čelí obvineniam z násilných zločinov, ktoré mal spáchať medzi rokmi 2000 až 2017. Počas tohto obdobia mal znásilniť dve neznáme ženy v Portugalsku a v roku 2004 znásilnil ženu z Írska. V roku 2007 zas mal na pláži v Portugalsku znásilniť len 10-ročné dievčatko z Nemecka. Ďalší prípad znásilnenia, o ktorom súdy vedia, sa mal odohrať v roku 2017.

Tvrdí, že ho polícia mentálne mučí, len aby sa priznal

Zatykač vydaný nemeckými úradmi ešte musia potvrdiť tie talianske. Práve v Taliansku bol Brueckner v roku 2018 zatknutý a následne vydaný do Nemecka. Otázne je zatiaľ aj to, či sa vôbec opäť postaví pred súd. Ak sa tak aj stane, nebude to skôr ako budúci rok. Čo sa týka prípadu Maddie McCann, vyšetrovanie stále prebieha a Brueckner nebol zatiaľ oficiálne obvinený.

Zločinec ale vytrvalo popiera, že by mal s jej zmiznutím alebo zabitím čokoľvek spoločné. Vyjadril sa dokonca, že nemecká polícia na neho vyvíja nátlak v snahe vymámiť z neho falošné priznanie. Trvá na tom, že nemajú v rukách žiadne priame dôkazy, ktoré by proti nemu v prípade malej Maddie svedčili.

V jednom z listov, ktoré z väzenia napísal, sa dokonca odvážil tvrdiť, že ho polícia vystavuje mentálnemu mučeniu v nádeji, že prikývne na všetko, len aby týranie prestalo. Nemecký prokurátor Hans Christian Wolters je ale aj naďalej na 100 % presvedčený o tom, že Christian Brueckner Maddie uniesol a zavraždil.