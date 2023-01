Súd oslobodil Andreja Babiša v kauze Čapí hnízdo

Mestský súd v Prahe v pondelok oslobodil českého expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša v dotačnej kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH). Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú podpredsedníčku predstavenstva holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Podľa súdu sa nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom. Štátny zástupca sa proti rozsudku môže odvolať.

Krátko pred vynesením rozsudku predseda senátu Jan Šott jedného z prítomných vykázal z pojednávacej miestnosti. Muž vykrikoval, že súdne konanie je nezákonné.

Ani jeden z obžalovaných si neprišiel vypočuť verdikt súdu osobne, zastupovali ich advokáti. O vynesenie rozsudku v ich neprítomnosti požiadali súdny senát v piatok minulý týždeň.

Nagyová bola obžalovaná zo spáchania trestného činu dotačného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Babiš bol obžalovaný z trestného činu napomáhania dotačnému podvodu.

Obaja vinu opakovane odmietli. Ich advokáti sa vo svojich záverečných rečiach pokúsili súd presvedčiť, že FČH mohlo európsku dotáciu získať oprávnene. Snažili sa tiež spochybniť dôveryhodnosť kľúčového svedka, Andreja Babiša mladšieho, ktorý vypovedal v neprospech otca. Podľa expremiéra syna zmanipulovali niektoré médiá a ľudia, ktorí ho chcú odstaviť z politiky.

Súdny proces sa začal 12. septembra minulého roka

Počas pätnástich pojednávacích dní rozložených do viac než troch mesiacov súd vypočul desiatky svedkov a vykonal množstvo dôkazov. Medzi nimi bol posudok z odboru písmoznalectva, ktorý hovorí, že podpis Babiša mladšieho na listine o prevode akcií mohol napodobniť jeho otec alebo posudok o zdravotnom stave Babiša mladšieho. Podľa neho síce trpí schizofréniou, no dôveryhodnosť k tomuto prípadu to neovplyvňuje.

Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra FČH. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Preto mal Babiš na prelome rokov 2007 a 2008 zaistiť vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previesť na svoje deti a partnerku.

Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa štátneho zástupcu (prokurátora) prevody akcií boli účelové s cieľom získať peniaze, na ktoré by inak nemali nárok.