Sú odsúdené na neúspech v láske. Toto sú 3 znamenia zverokruhu, ktoré zakaždým skončia v toxickom vzťahu

Život v toxickom vzťahu je veľmi náročný a dokáže človeka maximálne vyčerpať. Doslova mu odoberá energiu, chuť a elán do života, hoci si to on sám spočiatku ani neuvedomuje. Precitne neskôr, keď si začne všímať osočovanie, manipuláciu a obviňovanie zo strany partnera na jeho adresu. Bohužiaľ, zvyčajne sa nedá s nimi v pokoji porozprávať a navzájom sa dohodnúť čo ďalej. Preto je útek zo vzťahu jediným riešením, čo už majú za sebou hlavne 3 znamenia zverokruhu, ktoré zakaždým padnú do pasce toxického partnera.

Vzťah, kde sa narába s pocitmi viny a prevláda manipulácia, neveští nič dobré. Buď v ňom človek ostane, no časom ho to totálne psychicky zruinuje, alebo s tým sekne a odíde. Túto dilemu zažívajú niektorí vo svojom živote aj niekoľkokrát a určite by potvrdili, že je to veľmi ťažký krok. Týka sa to predovšetkým určitých znamení zverokruhu, ktoré podľa Collective World často trápi neúspech v láske.

Ako je možné, že keď sa dostanú z jedného nezdravého vzťahu, nestihnú sa poriadne ani spamätať a spadnú do náručia ďalšieho manipulatívneho partnera? Môže za to ich slabšia povaha. Sú milí, priateľskí, dobrosrdeční, citliví a v mnohých veciach povolia. Chýba im zdravé sebavedomie a asertívnosť.

Rak

Rak je priam ľudským stelesnením vrúcneho objatia a magnet na ľudí, ktorých niečo trápi. Nielenže miluje ľudí okolo seba, ale možno povedať, že si ich dokonca adoptuje. Inak povedané, ak Raci vidia niekoho s hlboko zakorenenými problémami, tragickým príbehom alebo problémami so záväzkami, namiesto úteku sa okamžite začnú hrať na terapeuta. Ich srdce im nahovára, že ak svojho partnera budú milovať, zmenia ich. Opak je pravdou.

Preto sú Raci vo vzťahoch emocionálne vyčerpaní, ignorovaní alebo, čo je horšie, partner ich považuje za istotu a samozrejmosť. Toxickí partneri sa k Rakom priam hrnú, pretože vedia, že sa ich nikdy nevzdajú, aj keď si ich lojalitu nezaslúžia. Láska je obojsmerná, nie je to charita. Prestaňte si zamieňať emocionálnu prácu so skutočným spojením. Nájdite si niekoho, kto do vás „naleje“ toľko, koľko vy doňho.

Váhy