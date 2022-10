Študujete na vysokej a chcete stráviť leto skoro zadarmo v Amerike? Stačí splniť tieto podmienky

Predstavitelia veľvyslanectva USA na Slovensku dnes počas Amerického dňa v Trnave oznámili, že 246 študentov slovenských vysokých škôl bude môcť takmer zadarmo stráviť budúce leto v Amerike v rámci štipendijného programu Summer Work & Travel Ambassadors.

Študenti tak budú môcť spoznať americkú kultúru a tradície, cestovať po krajine, zlepšiť si angličtinu, nájsť si kamarátov z rôznych kútov sveta či zarobiť si peniaze. Ich účasť v programe, až na vízové poplatky, hradí podľa hovorkyne Lucie Vittekovej americké ministerstvo zahraničných vecí a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Skvelá šanca pre 246 študentov

„S radosťou môžem oznámiť, že Slovensko bude súčasťou programu Summer Work & Travel Ambassadors, v rámci ktorého sa 246 slovenských študentov v rámci tohto programu dostane do USA, bude tam pracovať a získa plnohodnotnú kultúrnu skúsenosť v USA, a to s minimálnym nákladom. Tento program spája mladých Slovákov s Američanmi a americkou kultúrou, umožňuje im zažiť leto rovnako, ako ho trávia ich americkí rovesníci a ponúka im pohľad na život z inej perspektívy. Možnosť cestovať, zdokonaliť sa v jazyku a zarobiť si, je ďalším benefitom tejto skúsenosti,“ uviedla vedúca sekcie verejnej diplomacie Tamara Sternberg-Greller.

Spoznajte USA takmer zadarmo

Štipendijný program Summer Work & Travel (SWT) Ambassadors je novinkou, ktorá umožní 246 študentom stráviť leto v USA takmer zadarmo. Študenti zaplatia len vízové poplatky, všetky ostatné poplatky sú hradené Veľvyslanectvom USA v Bratislave a americkým ministerstvom zahraničných vecí. Študenti pocestujú do USA na J-1 víza, po ukončení ich pracovného pomeru môžu ešte v krajine cestovať 30 dní, no musia sa vrátiť do začiatku nového semestra.

Stačí splniť tieto podmienky

Z 246 pracovných pozícií 206 obsadia študenti pracujúci v letných táboroch, 40 pozícií je pre ďalšie zamestnania. Kandidáti na štipendium musia byť študentmi vysokej školy, nie však posledného ročníka, byť slovenskými občanmi alebo ovládať slovenčinu a mať na Slovensku trvalý pobyt. Musia zároveň preukázať záujem promovať program v budúcnosti po ich návrate. Jazykové zdatnosti nebudú pri výbere rozhodujúce. Pri výbere študentov budú brané do úvahy regionálne zastúpenie aj rodová rovnosť. Termín ukončenia odovzdania prihlášok na prihlásenie sa do programu je 9. december 2022.