Študentovi počas spánku ukradla mobil opica. Robila si selfies a nahrávala videá

Malajzijský študent, ktorému doma počas spánku ukradli mobilný telefón, vypátral páchateľa: opicu, ktorá si mobilom urobila selfie fotografie a videá a potom ho nechala tak. V stredu o tom informovali tlačové agentúra AP a DPA.

Zackrydz Rodzi (20) v stredu povedal, že keď sa v sobotu dopoludnia 12. septembra v spálni zobudil, mobil chýbal. Pod posteľou našiel len puzdro na telefón. V celom dome, v meste Batu Pahat v štáte Johor na juhu krajiny, však neobjavil žiaden náznak, že došlo k vlámaniu a lúpeži.

Keď jeho otec spozoroval nasledujúci deň opicu, študent spustil pátranie v džungli za domom. Telefónom svojho brata zavolal na stratený mobil – a našiel ho pokrytý blatom pod palmou. Ešte väčšie prekvapenie prišlo, keď si mladík prekontroloval mobil a našiel v ňom sériu selfie fotografií a videí opice.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY

— z (@Zackrydz) September 13, 2020