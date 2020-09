Chcel zabiť muchu, vyhodil si do vzduchu dom. Francúz v okamihu prišiel o svoje bývanie

Mať v byte či dome muchu alebo iný nepríjemný hmyz mnohých ľudí privádza priam až do tranzu s jediným cieľom: Zabíjať. Vo väčšine prípadov to skončí pre človeka dobre, už horšie pre hmyz. Avšak, niekedy sa karta výrazne obráti.

80-ročný muž z francúzskeho okresu Dordogne nachádzajúceho sa západnej časti krajiny, bojoval s muchou a prenasledoval ju po dome. Aby ju zabil, tak si na pomoc zobral elektrickú mucholapku, informujú o príbehu miestne noviny Sud Ouest.

Všetko by asi dopadlo v poriadku, teda ak nerátame muchu, ak by muž vedel, že mu v domácnosti uniká plyn. Reakcia medzi mucholapkou a nahromadeným plynom spôsobila explóziu a tá zrútila časť stropu.

Udalosť sa odohrala v piatok krátko pred ôsmou hodinou večer. Muž utrel ľahké popáleniny na ruke, avšak jeho dom je momentálne neobývateľný. Bol následne prevezený do nemocnice na vyšetrenia. Ak by vás zaujímalo, ako dopadla mucha, jej osud nie je známy.

Toto rozhodne nie je ojedinelý prípad. Ako pripomína portál Insider, podobný incident, avšak pri likvidácii švábov, sa odohral minulý rok v Brazílii. Vtedy sa muž pokúšal zabiť šváby tak, že do otvoru v zemi, kde sa hmyz ukrýval, nalial benzín a potom hodil zápalku. Tu muž ale dopadol lepšie a nastal iba výbuch na záhrade, pričom nedošlo ani k zraneniu.

