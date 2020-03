Študentka astronómie objavila 17 nových planét. Jedna je podobná Zemi a potenciálne obývateľná

Nekonečný vesmír pred ľudstvom ukrýva obrovské množstvo tajomstiev, nemožno sa preto čudovať, že sa nám pravidelne darí nejaké odhaľovať. Najnovšie k vesmírnemu výskumu prispela študentka astronómie, ktorej sa podarilo objaviť 17 nových planét vrátane jednej, ktorá veľkosťou a možno aj podmienkami pripomína našu Zem.

Mimoriadny objav sa podaril študentke astronómie Michelle Kunimoto z Univerzity v Britskej Kolumbii. Kunimoto totiž objavila až 17 nových planét, medzi nimi aj jednu, ktorú možno označiť za potenciálne obývateľnú. Doktorandka svoj výskum zverejnila v časopise The Astronomical Journal, o veľkom objave informuje na svojom webe aj samotná univerzita.

Kunimoto planéty objavila na základe dát družice Kepler, ktorá je súčasťou rovnomennej misie amerického úradu NASA. Úlohou družice Kepler je už niekoľko rokov pátrať po extrasolárnych planétach s veľkosťou porovnateľnou so Zemou, ktoré svoje hviezdy obiehajú v tzv. obývateľných zónach.

Najzaujímavejšia planéta objavená študentkou z Univerzity v Britskej Kolumbii dostala názov KIC-7340288b. Je 1,5-násobne väčšia ako naša Zem, čo naznačuje, že skôr ako plynným obrom bude zložením podobná našej planéte. Navyše sa nachádza v obývateľnej zóne svojej hviezdy, oficiálne ju tak možno považovať za potenciálne obývateľnú. Jeden rok na nej trvá 142,5 dňa.

„Táto planéta je vzdialená tisícky svetelných rokov, takže sa k nej v dohľadnej dobe bližšie určite nedostaneme,“ komentuje svoj objav na webe univerzity Michelle Kunimoto. „Je to však skutočne vzrušujúci objav, keďže v obývateľných oblastiach družica Kepler doposiaľ objavila len 15 malých planét,“ vysvetľuje študentka astronómie.

