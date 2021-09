Studená sprcha je všeobecne považovaná za mimoriadne zdravú. Toto o nej tvrdia vedecké štúdie

Aj keď sa sprchovanie v studenej vode môže stále zdať ako nepríjemná súčasť dňa, podľa nových vedeckých výskumov má pre naše telo blahodarné účinky. Voda nižšej teploty má ľudom pomáhať fyzicky, ale aj psychicky, no netreba zabúdať na výnimky, v ktorých môže aj uškodiť.

Sprchovanie v studenej vode, respektíve akýkoľvek druh otužovania, je dnes veľmi obľúbenou témou nielen pre športovo naladených ľudí. Kúpanie alebo aj klasické sprchovanie v často až ľadovej vode je vyhľadávané z viacerých dôvodov. Môže ísť o prekonávanie svojich limitov, vykročenie mimo komfortnej zóny alebo jednoducho len nasledovanie trendu. Výskum publikovaný na webe Science Alert však informuje, že tou pravou výhodou studeného kúpeľa sú zdravotné benefity z fyzickej aj psychickej stránky. Ako je prirodzene zvykom, existujú aj výnimky.

Podľa Science Alert prišli ľudia do kontaktu s ľadovou vodou ešte začiatkom 19.storočia. Prúd vody s nízkou teplotou používali v tej dobe hlavne v psychiatrických ústavoch či nemocniciach, kde verili, že práve šok zo studenej vody dokáže pacientom či väzňom pomôcť k vyliečeniu. Neskôr v rovnakom storočí však začali ľudia používať sprchu už aj na dobrovoľné umývanie.

Studená voda pomáha proti chorobám

Prvým vedeckým potvrdením výhod studenej sprchy je veľká holandská štúdia, ktorej cieľom bola anketa u zamestnaných ľudí ohľadom sprchovania sa pod studenou vodou. Výsledky ukázali jasne, a síce, že ľudia so studenou sprchou si počas roka berú oveľa menej dní voľna, než ostatní opýtaní.

3-tisíc členov výskumu rozdelili do štyroch skupín, pričom ich úlohou bola len jedna sprcha v teplej vode denne. Vedci však postupne skupiny požiadali, aby sprchu ukončili s 30-sekundovým umytím v studenej vode, zatiaľ čo druhá skupina dostala naordinovaných 60 studených sekúnd a tretia až 90.

Ako z toho vyplýva, jedna kontrolná skupina si teda užívala len teplú vodu, zatiaľ čo niektorí drkotali zubami až minútu a pol. Účastníci výskumu opakovali proces počas jedného mesiaca, no podľa ďalších zistení sa prišlo na to, že až 64 % ľudí z kontrolných skupín pokračovali so studenou vodou aj naďalej. Neboli síce zistené konkrétne dôvody zníženia chorobnosti po kúpaní v studenej vode, no ako dopĺňa česká štúdia, voda s teplotou 14 stupňov Celzia mierne posilňuje ľudský imunitný systém.

Z vedeckého hľadiska sa však hovorí o jave, kedy sa v tele po kontakte so studenou vodou aktivuje časť nervového systému, ktorá riadi rýchle reakcie našej mysle. Počas tohto momentu sa uvoľňuje aj adrenalín, no keď je pokožka v kontakte so studenou vodou, zníži sa prekrvenie. Po ukončení ľadovej sprchy sa však telo potrebuje zahriať, čo má následne na svedomí zvýšený prietok krvi.

Studená voda pomôže pri chudnutí, no má aj riziká

Súčasťou výskumu je doplnková informácia, podľa ktorej je ľadová voda nápomocná aj pri chudnutí. Počas takéhoto kúpeľa sa totiž váš metabolizmus zrýchlil o 350 %. Nejde však len o fyzické výhody. Studená voda pomáha aj duševnému zdraviu, podporuje duševnú bdelosť a znižuje šancu na depresiu.

Veľký pozor aj na riziká studenej vody. Najmä v dnešnej dobe sa do otužovania púšťajú aj ľudia, ktorí nemajú známosť o vlastnej fyzickej kondícii. Ak máte problémy so srdcom, tak šok zo studenej vody vám môže spôsobiť aj nepravidelnosť srdcového rytmu či dokonca infarkt.