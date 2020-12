Stromček visel zo stropu a jablko malo špeciálny význam. Vianočné tradície, ako ich už dnes nepoznáme

Koľkokrát ste si počas posledých mesiacov želali, aby už boli Vianoce? Tie najkrajšie sviatky celého roka sú už doslova za rohom. Teraz je ten najlepší čas prežiť ich inak, ako sme zvyknutí.

Po minulé roky sme o takomto čase prežívali najväčší zhon. Premýšľali sme nad tým, aké darčeky nám ešte chýbajú, rozčuľovali sa nad množstvom ľudí v nákupných centrách, sťažovali sa na to, že sviatky sú len o strese. Rok 2020 je v mnohých ohľadoch špecifický a asi nikdy nebol lepší čas na to, aby ste si spravili Vianoce, po ktorých túžite. Teda plné pokoja, lásky a spoločných chvíľ.

Na krájaní jabĺčka si dajte záležať

Aj vy pri štedrovečernom stole krájate jabĺčko s tým, že čakáte, aby bola v strede hviezda? Rozkrajovanie jablka patrí k dlhoročným tradíciám, ktoré sa ako jedny z mála ešte stále dodržiavajú. V dnešnej dobe ho rozkrajujeme a hľadáme hviezdičku, aby sme boli celý rok zdraví. V minulosti však naši predkovia z takéhoto jablka veštili. Ak bolo vnútri červavé, znamenalo to chorobu. Tento rok si na rozkrajovaní dajte určite záležať. Zdravie je teraz a aj nasledujúcom roku, určite prvoradé a nebude to len fráza.

Spomaľte a vypnite mobil

Pre tento rok budú Vianoce skôr o trávení času s blízkou rodinou, v úzkom kruhu bez tradičných návštev, na aké sme zvyknutí. Práve to nám však dáva príležitosť na to zamerať sa na tradície, ktoré vo vašej rodine udržiavate, poprípade si vytvoriť nové. Skúste spolu napiecť medovníčky pri počúvaní vianočných pesničiek. Pustite si tradičné koledy a skúste spomaliť. Vypnite mobily a zamerajte sa na silu prítomného okamihu. Napríklad aj s obľúbeným TATRATEA.

Vianočný stromček kedysi a dnes

Každá rodina má svoje vlastné tradície, ktoré sú špecifické a osobité nielen v jednotlivých regiónoch, ale aj rodinách. Najkrajšie a najosobitejšie je, keď si ich vytvoríte sami. Jednou z tradícií, ktoré sú súčasťou prítomnosti a aj minulosti, je určite vianočný stromček. Vedeli ste, že kedysi visel zo stropu? Naši predkovia ho vešali, pretože ľudia nemali príliš veľa miesta a takto nikomu nezavadzal. Miestnosť, v ktorej bol stromček umiestnený, bola tou hlavnou a teda bola zároveň kuchyňou, jedálňou aj obývačkou.

Tento rok je ten správny čas na to, aby ste skúsili byť kreatívny a odbremenili tým hlavu plnú starostí. Vyrobiť si môžete spoločne krásne ozdoby a obnoviť tak zvyky z čias minulých. V dnešnej dobe sme možno zvyknutí na krásne sklenené a možno trochu extravagantné ozdoby. V minulosti to však bolo inak. Na stromček sa vešali sušené jabĺčka, medovníky či ozdoby vystrihnuté z papiera. Ako vyzerá váš stromček? Vo videu si môžete pozrieť, ako vyzeralo vyrábanie ozdôb kedysi.

Tradičná večera

V minulosti Vianoce neboli o darčekoch a ani o prejedaní. Boli to v prvom rade sviatky duchovného charakteru, ktorým predchádzal pôst. Ten mnohí ľudia dodržiavajú aj teraz a počas Štedrého dňa nejedia. Deťom sa hovorí, že je to preto, aby videli na oblohe zlaté prasiatko. Je to zvyk, ktorí väčšina zvykne dodržiavať aj teraz, niektorí sa v tento deň vzdávajú iba mäsa. V minulosti všetko záviselo v prvom rade od vierovyznania.

Chody sú rozdielne

Tradičná vianočná večera je jedným zo zvykov, ktorý sa udržiava roky snáď v každej rodine, a to v nezmenej podobe. Ešte stále prevláda kapustnica a kapor, no jednotlivé chody sa často líšia v závislosti od regiónu.

Okrem kapustnice je veľmi populárna aj hubová či šošovicová polievka. Minulosť sa však neniesla v znamení týchto jedál. Na stole boli väčšinou múčne jedlá a jabĺčko s oblátkou sa považovalo za samostatný chod.

Neodmysliteľnou súčasťou večere bol aj prípitok, v minulosti napríklad hriate. Vašou tradíciou pri stole sa môže stať práve TATRATEA, ktorý svojou chuťou spája staršie aj mladšie generácie. Tieto Vianoce budú iné, ako boli po minulé roky. Ale práve teraz máte príležitosť na to, aby ste spomalili a vychutnali si čas v kruhu svojich blízkych.

Aké tradície dodržiavate v sviatočnom období vy? Plánujete si vytvoriť nové?

V spolupráci s Karloff