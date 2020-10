Stredoškoláci ostávajú doma až do odvolania. Vláda dnes rozhodne o zákaze zhromažďovania sa

Študenti stredných škôl sa od pondelka majú učiť z domu. Dištančnú formu až do odvolania oznámil v nedeľu (11.10.) minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas rokovania Ústredného krízového štábu (ÚKŠ). Štáb rozhodol o sprísnení opatrení na boj s pandémiou nového koronavírusu.

Nosenie rúšok je povinné aj pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Nepočujúci, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami majú mať výnimku. Nosenie rúšok sa dôrazne odporúča aj v materských školách. Deti do troch rokov rúška nosiť nemusia. V materských a základných školách je aj naďalej prezenčná výučba. Nižšie ročníky osemročných gymnázií budú fungovať v rovnakom režime ako základné školy.

Po vyučovaní na základných školách sa nemajú organizovať aktivity. Opatrenia sa tak dotknú aj prevádzok telocviční v školách a školských zariadeniach, prevádzok centier voľného času a skupinovej výučby základných umeleckých škôl. Zrušiť sa majú lyžiarske či plavecké kurzy, výlety a iné aktivity mimo škôl. Školské družiny by mali podľa ministra fungovať, ale za veľmi prísnych opatrení.

Zákaz zhromažďovania sa

Dnes od 9.00 h bude mimoriadne zasadať vláda. Rozhodnúť by mala o zákaze zhromažďovania sa nad šesť ľudí, ako avizoval v nedeľu minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

“Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné,” skonštatoval v nedeľu Krajčí s tým, že pracujúcim a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.

Vládny kabinet sa zíde po tom, ako počas víkendu rokovali pandemická komisia vlády a následne ústredný krízový štáb. V nedeľu sa prijali prísnejšie opatrenia v dôsledku výrazného nárastu počtu nakazených novým koronavírusom. Ďalšie opatrenia majú platiť od štvrtka (15. 10.).