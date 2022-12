Strana SaS podporí Matovičov rozpočet. Povereným ministrom financií bude od piatka zrejme Eduard Heger

Heger sa dohodol so Sulíkom na rozpočte. Výmenou za to by mal minister financií Igor Matovič skončiť vo funkcii. Dohodu spolu oznámili Eduard Heger a Richard Sulík.

Aj po páde vlády sa podarilo koalícii spolu so SaS dosiahnuť dohodu na rozpočte ešte pred Vianocami a štát by nemusel začať rok 2023 v provizóriu, informuje Denník N. Výmenou za to by mal minister financií Igor Matovič skončiť vo funkcii. Dohodu spolu oznámili Eduard Heger a Richard Sulík. Podľa Sulíka bude od piatka povereným ministrom financií zrejme Eduard Heger.

O rozpočte sa bude hlasovať vo štvrtok po 11:00. „Absolvovali sme hodiny rokovaní a som rád, že môžem oznámiť, že máme dohodu. Každý z nás musel urobiť kompromis,“ povedal Heger.

„Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, liehu a hazardu. Zároveň budú súčasťou rozpočtu nižšie dane – 10 percent DPH na gastro a športoviská, koniec koncesionárskych poplatkov,“ hovoril Heger. Malo by podľa neho ísť aj o presun 740 miliónov eur plus ďalších 80 miliónov do zdravotníctva.

Matovič nebude ministrom financií

Sulík hovoril o náročných, ale aj konštruktívnych a kultivovaných rokovaniach. „To, čo sme dohodli, je to, čo sme sa snažili dohodnúť už v septembri,“ vravel. Pochvaľoval si zníženú daň pre gastrosektor a športoviská do konca roka a nielen na tri mesiace. Opatrenia podľa Sulíka nebudú zvyšovať deficit štátneho rozpočtu.

„Ak bude schválený rozpočet, tak Igor Matovič prestane byť ministrom financií. Toto je dôležitá časť tejto dohody. Dočasne povereným ministrom financií by tak mal od piatku byť dočasne poverený premiér Eduard Heger,“ vysvetlil Sulík. Zároveň podľa Denníka N dodal, že dohoda na štátnom rozpočte je samostatná, o novej koaličnej väčšine aktuálne politické strany nerokujú.

„Medzi SaS a kýmkoľvek iným neprebiehajú žiadne rokovania o predčasných voľbách alebo o hľadaní novej 76-tky,“ povedal Sulík s tým, že podobné rokovania neprebiehali a možno nebudú ani v januári.

Eduard Heger vraví, že si je istý, že Igor Matovič po schválení štátneho rozpočtu skončí ako minister financií. Zatiaľ sa vraj nerozprávali o tom, či sa Matovič vráti do parlamentu.