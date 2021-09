Stopa mieri k nám. Nájdená turistka v Chorvátsku, o ktorej písali aj svetové médiá, je údajne Slovenka

V odľahlej časti chorvátskeho ostrova Krk našli zranenú ženu, ktorá si nepamätá svoje meno a nevie, ako sa tam dostala. V pondelok o tom informovala americká spravodajská stanica CNN. Najnovšie správy od českej turistky hovoria o tom, že nájdená žena má byť Slovenka.

Žena, podľa odhadu vo veku okolo 60 rokov, dostala lekársku pomoc, keď ju 12. septembra našli na Krku v severnej oblasti Chorvátska, napísala vo vyhlásení pre CNN miestna polícia. Polícia dala kolovať aj fotografiu ženy s tým, že je strednej postavy a meria približne 165 centimetrov, má plavé vlasy po plecia a modré oči.

“Rozpráva anglicky, ale nepamätá si svoju totožnosť. V súčasnosti sa nachádza v nemocnici a je v stabilizovanom stave,” dodala polícia. Ženu spozoroval na brehu muž v člne, ktorý zalarmoval úrady, napísal miestny denník 24 Sata.

Ako píše portál tn.nova.cz česká turistka sa mala stretnúť so záhadnou ženou 9. septembra. Na výlete vraj bola sama, mala vypnutý telefón a svoju SIM kartu vyhodila. Chcela sa tak vyhnúť karanténe po príchode na Slovensko.

Češke mala žena rozprávať o tom, ako cestuje sama a že je na dôchodku. “Rozprávali sme sa o očkovaní, ktoré pani odmietala a mala strach z toho, že po návrate na Slovensko by musela ísť do karantény, čo tiež nechcela,” doplnila turistka. Žena mala pracovať v minulosti v Anglicku, a preto dobre hovorí týmto jazykom.

Croatian police said they are still working to establish the identity of a woman with no recollection of who she is or where she came from before she ended up on a northern Adriatic Sea island. https://t.co/Sorm8KHTGO

— The Associated Press (@AP) September 21, 2021