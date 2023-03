Stíhačky pôjdu na Ukrajinu v najbližších týždňoch. Heger by bol rád, ak by nám za ne USA dali vrtuľníky

Dodávka slovenských stíhačiek Ukrajine sa udeje v priebehu najbližších týždňov. Bez ďalších detailov to v diskusnej relácii Na telo Plus TV Markíza uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger.

Vrtuľníky za stíhačky?

V prípade vojenskej kompenzácie za dodávku slovenských stíhačiek nekonkretizoval, o aký vojenský materiál pôjde, čaká sa podľa neho na autorizáciu zverejnenia z americkej strany. Zdôraznil, že to bude technika, ktorú budú vedieť slovenské ozbrojené sily využívať. Na otázku, či by bola slovenská strana rada, ak by USA ponúkli vrtuľníky, Heger uviedol, že určite áno.

Rázsochy do 2029

Vyjadril sa aj k situácii v zdravotníctve. Podľa jeho slov sa má upravovať zoznam nemocníc, ktoré majú dostať peniaze na obnovu z plánu obnovy. „Chceli sme v stredu po vláde oznámiť finálnu informáciu, no keďže sme išli hlbšie do podstaty veci, zistili sme, že to zrejme budú riešiť iné orgány,“ povedal. Na otázku, či myslí orgány činné v trestnom konaní, povedal, že by ostal pri označení „iné orgány“. Pripustil, že v už zverejnenom rozdelení jednotlivých alokácií pre nemocnice môžu nastať zmeny. „Na finálne potvrdenie si musia ešte počkať,“ uviedol.

Opakovane potvrdil, že nevzdáva plánu vybudovania nemocnice Rázsochy do roku 2029. „Samozrejme, máme aj plán B i C, ale pracujeme na pláne A, ja sa nevzdávam,“ zdôraznil. Odmietol obavy o stratu peňazí z plánu obnovy.