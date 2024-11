Šteklivá vianočná reklama potešila najmä mužské publikum. Na Santa Clausa zabudnite, v centre je polonahá žena

Vianoce sa ľuďom spájajú s rôznymi symbolmi, tradíciami, či farbami. V tejto reklame však žiadne typické prvky Vianoce rozhodne nečakajte. Tradičnú červenú farbu tu totiž nájdete len na spodnej bielizni hlavnej hrdinky.

Ako informuje portál theindustry.fashion, pri príležitosti 30. výročia založenia značky Agent Provocateur spustila novú, veľmi pikantnú vianočnú kampaň s modelkou a moderátorkou Abbey Clancy a jej manželom, bývalým anglickým futbalistom a komentátorom Petrom Crouchom.

Hlavná myšlienka reklamy

V reklame sa Clancy pripravuje na sexy rande v londýnskej hotelovej izbe, oblečená v pikantnej červenej spodnej bielizni z kolekcie Forever značky Agent Provocateur, s červeným rúžom, rozstrapatenými blond vlasmi a šampanským.

Pošle Crouchovi fotku, na ktorej leží na hotelovej posteli, so správou „Izba 531 x“, ale on je v krčme Marquis Cornwallis cez cestu a hrá snooker s kamarátmi a nevidí ju. Jeho telefón zostal na bare a všimne si ho len hostinská – ktorú hrá herečka Jaime Winston – ale nepovie mu to.

Keď jej neodpovie ani na ďalšiu správu, Clancy vezme situáciu do vlastných rúk. V červenej spodnej bielizni príde do baru, pritlačí ho na stôl a priviaže ho k nemu. Keď jeho priatelia s úsmevom odchádzajú, stiahne mu nohavice a odhalí boxerky Agent Provocateur. Potom si vezme biliardové tágo a položí na stôl bielu guľu, ktorá smeruje na jeho spodné partie. Winstone zašepká: „Urob to!“ a ona vystrelí guľu – pričom Crouch kričí na celé miesto.

Titulok znie: „Pripomienka od Agent Provocateur, aby ste na Vianoce nezabudli na rande“ a reklama sa končí otázkou Winstone: „Nové gule, láska?“ s oplzlým smiechom.

O tom, že táto reklama mala úspech najmä medzi mužmi, hádam netreba hovoriť. Svedčia o tom aj komentáre pod videom na platforme YouTube, kde nešetrili slovami chvály. Jeden napríklad napísal: „Tak toto je dobrá reklama!“ Ďalší sa hneď pridal: „Najlepšia vianočná reklama vôbec!!“ Tretí odkazuje: „Teraz, keď viem, že existuje Santa Claus… Viem, čo chcem na Vianoce!“