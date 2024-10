Štát sa zbavuje ďalšieho majetku: Predáva veľký dom s garážou a pozemkami za výhodnú cenu, nachádza sa v tomto meste

Štát opäť predáva časť svojho majetku, pričom tradične ide najmä o vozidlá, ktoré už nie sú potrebné pre štátne inštitúcie. Tentoraz sa však na trh dostala aj zaujímavá ponuka v podobe predaja nehnuteľnosti, ktorá je dostupná pre širokú verejnosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ministerstvo financií na svojej webovej stránke zverejnilo ponuku na predaj nehnuteľnosti, pričom správcom budovy bol Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín. Konkrétne ide o „budovu (OKÁL) s garážou a pozemkami v Turčianskych Tepliciach“.

Nehnuteľnosť s garážou a pozemkami

Primeraná cena za kúpu nehnuteľnosti s garážou aj pozemkami činí 249 000 €. ,,Stavba má murované nadzemné podlažie, montované druhé podlažie a podkrovie konštrukcie typu OKÁL. Napojená je na elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a plyn. Dispozičné riešenie: V prvom nadzemnom podlaží je čakáreň, ambulancia, kotolňa, kúpeľňa, skladovacie priestory. V druhom nadzemnou podlaží je kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa, chodba, WC, tri izby, schodište. V podkroví je schodište, chodba, kúpeľňa a tri izby,“ uvádza rezort financií.

Garáž je murovaná a jednopodlažná, v tvare obdĺžnika, pričom je napojená na elektrickú energiu. Do garáže sa dostanete z dvora a zmestia sa do nej dve vozidlá. V danom priestore je možné zriadiť aj sklad.

Termín na podanie ponúk

Záujemcovia musia ponuky poslať na adresu správcu, a to do 8. novembra do 13:00 hod., pričom obálka musí byť označená nasledovne: „ponuka – OKÁL Turčianske Teplice“ a nápisom „NEOTVÁRAŤ – elektronická aukcia“. Pripomíname, že cenová ponuka musí byť minimálne na úrovni, ktorú určilo ministerstvo financií.