Štát postupne likviduje konkrétne organizácie: Najnovšie končí obľúbený program pre LGBTI+ ľudí

PRIDE Košice musel zrušiť jeden zo svojich dlhodobých vzdelávacích programov. Laboratórium snov, dobrovoľnícky program, ktorý mali organizátori tento rok spustiť už piatykrát, nebude.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Robíme všetko pre to, aby sme už nič z našich aktivít škrtať nemuseli. Nevyzerá to však dobre,“ informovali organizátori PRIDE Košice prostredníctvom tlačovej správy.

Budúcnosť je neistá

Dôvodom zrušenia Laboratória snov sú chýbajúce financie. Ľudia stojaci za PRIDE Košice upozorňujú, že viaceré neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú témou LGBTI+ ľudí, doplácajú na spôsob vedenia štátu.

„Volení predstavitelia a predstaviteľky, ktorí sú pri moci, otvorene a aktívne bránia prideľovaniu fondov pre neziskové organizácie, zvlášť to platí pre organizácie venujúce sa potrebám LGBTI+ ľudí a ich blízkym,“ píšu a dodávajú, že nielen situácia na Slovensku je kritická.

LGBTI+ komunita pociťuje nátlak aj z USA, kde druhá Trumpova administratíva bráni akejkoľvek podpore. Z Maďarska navyše prišiel zákaz PRIDE pochodov, Orbán hrozí trestami a vysokými pokutami každému účastníkovi. Z toho vyplýva aj strach o budúcnosť PRIDE Košice.

„Tieto sily sa pokúšajú zlikvidovať im nepohodlnú inakosť, vymazať nás všetkých cez strach a neistotu,“ hovoria organizátori.

Pracujú na prípravách

Napriek snahám o potlačenie inakosti zo strany vládnych predstaviteľov, no i časti opozície, a to napríklad zmenami v ústave, by nemal byť tohtoročný PRIDE Košice ohrozený a malo by sa ho podariť zorganizovať v plnom rozsahu.

Organizátori aktuálne pracujú na pretavení tohtoročnej témy do vizuálnej identity, tvoria program, oslovujú hudobnú scénu. „Tento rok je ťažký, no o to viac chceme pre vás všetkých vytvoriť prostredie plné prijatia, rešpektu, bezpečia, lásky a porozumenia. Nepoddáme sa, vytrváme, bude nás počuť. Sme v tom spolu,“ odkazujú.