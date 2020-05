Štartovala pred týždňom, teraz nekontrolovateľne dopadla na Zem. Zvyšky čínskej rakety skončili v oceáne

Preletela ponad Los Angeles, neskôr aj ponad Central park v centre New Yorku, nakoniec našťastie dopadla do otvoreného oceánu. Počas včerajšieho dňa na Zem dopadli zvyšky obrovskej čínskej rakety. Za posledné desaťročia ide o najväčší vesmírny odpad, ktorý nekontrolovateľne dopadol na povrch našej planéty.

Jeden z najväčších objektov vesmírneho odpadu včera nekontrolovateľne dopadol na našu planétu do oblasti Atlantického oceánu v blízkosti západnej Afriky, informuje americká CNN. Išlo o čínsku raketu s hmotnosťou takmer 18 ton, ktorá na obežnej dráhe Zeme krúžila približne týždeň. Raketa Long March 5B odštartovala 5. mája z čínskeho vesmírneho strediska Wenchang, podľa magazínu Forbes malo ísť o testovací let prototypu rakety podobnej modelu Crew Dragon spoločnosti SpaceX.

Podľa magazínu Forbes sa očakávalo, že zvyšky čínskej rakety pri návrate na Zem zhoria v atmosfére, nakoniec to však bolo inak. Návrat rakety bez ľudskej posádky je navyše nekontrolovateľný a veľmi ťažko predvídateľný, nakoľko vesmírny odpad do atmosféry vstupuje mimoriadne veľkou rýchlosťou. Podľa Forbes existovalo riziko, že zvyšky z rakety môžu dopadnúť na zemský povrch, nakoniec našťastie pristáli v Atlantiku pri pobreží západnej Afriky.

„Ide o najväčší objekt, ktorý sa nekontrolovateľne vrátil na Zem od návratu 39-tonovej orbitálnej stanice Saľut-7 v roku 1991,“ napísal na Twitter Jonathan McDowell, ktorý patrí medzi popredných astrofyzikov Harvardovej univerzity.

Trosky čínskej rakety sú tak najväčším vesmírnym odpadom, ktorý dopadol na Zem za posledné desaťročia. V histórii vesmírneho výskumu ide o štvrtý najväčší pád trosiek, sumarizuje CNN. Väčšie telesá dopadli na Zem v rokoch 1975 a 1979 (projekt Skylab), v roku 1991 (Saľut-7). Americká CNN do zoznamu zaraďuje aj haváriu raketoplánu Columbia, ktorý pri návrate na Zem.

The CZ-5B-Y1 core stage is in a 155 x 366 km orbit, and is expected to reenter around May 11. At 17.8 tonnes, it is the most massive object to make an uncontrolled reentry since the 39-tonne Salyut-7 in 1991, unless you count OV-102 Columbia in 2003.

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 7, 2020