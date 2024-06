Stal sa otcom po šesťdesiatke a dáva mu to poriadne zabrať. Štefan Skrúcaný prehovoril o výchove dcérky a neuveríte, čo prezradil

Popri troch dospelých deťoch vychováva štvorročnú dcérku. Obľúbený herec a moderátor sa stal štvornásobným otcom len pred pár rokmi a stále zisťuje nové nástrahy rodičovstva.

Hoci mal Štefan Skrúcaný tri deti predtým, než sa dal dokopy s Erikou Judínyovou, s moderátorkou sa nakoniec rozhodli založiť si rodinu. V roku 2020 sa im narodila dcérka Ella. Slávni rodičia vychovávajú dievčatko mimo mediálnej pozornosti a aj keď občas pridajú jej fotografiu, vždy to robia tak, aby nebolo vidieť jej tvár.

Dáva mu zabrať

Hoci dcérku často neukazujú, neznamená to, že nevyužívajú priestor v médiách na to, aby o nej rozprávali. Minulý rok napríklad o Elle porozprával Štefan v šou Neskoro Večer: Talkshow Petra Marcina. „Naozaj si to užívam, ja som veľmi rád, lebo mám vyplnený život,“ priznal herec.

„Ja sa vôbec nenudím, nestíham. Keď sme mali s Mirkom Nogom najviac roboty v 90. rokoch, to je nič oproti tomu, ako mi teraz dáva zabrať Ella. Ale som s tým v pohode a musím povedať, že to má krásne vývojové štádiá,“ prezradil Štefan.

Keď sa ho však Peter Marcin spýtal na to, či sa prejavuje malá Ella herecky, alebo či si berie príklad z rodičov, hrdý otecko vysvetlil, že dievčatko má vlastnú hlavu v inej oblasti, a to v móde. „Už jej neoblečieme, čo chceme,“ priznal Štefan a vysvetlil, že presvedčiť dievčatko, aby si oblieklo niečo iné, ako chce, je takmer nemožné. „Ako dievčatko chce všetko ružové,“ dodal.

Na toto ho nik nepripravil

Tento vzdor v rámci obliekania ho rozhodne prekvapil, ako priznal pre RTVS, keďže predtým vychovával chlapcov. „Problém je v tom, že som netušil, že dievčatá majú už v štyroch rokoch vyhranený názor na to, čo si oblečú. To znamená, že s ňou musím ja alebo Erika neustále bojovať. Sme v štádiu, že nohavice vôbec nie. Ona je dievča a najlepšie šaty, v krajnom prípade sukňa a nejaký vrch,“ vysvetlil moderátor.

A hoci môže byť u nich doma niekedy s obliekaním problém, rozhodne to tak nie je pri chodení do škôlky. To je podľa slov herca bezproblémové. Vysvetlil: „Zvláda to omnoho lepšie ako ja, keď som bol malý. Ella povie: tati, ale ja chodím do škôlky nerada. To je taký strop. Zvládli sme to však dobre a doteraz bez slzičiek.“