Stačí sa ubytovať, všetko ostatné máte zadarmo: Taliansky región láka na bezplatné cestovanie, bojuje s úpadkom turistov

Talianske regióny sa často snažia prilákať nových obyvateľov, respektíve turistov na mnohé výhodné podmienky, ktoré s tamojším nádherným prostredím, kultúrou či architektúrou vytvoria dokonalú súhru na oddych a spoznávanie niečoho nového. Rovnakým štýlom sa vybral aj región Furlánsko-Julské Benátsko.

More, skvelá gastronómia, kultúra, história a všeobecne energia, ktorá patrí medzi najznámejšie na celom svete. Taliansko je pre mnohých krajinou snov, ktorá čas od času ponúka ľuďom veľmi lákavé podmienky na život či výlet. Pred rokom sa tam dalo presťahovať a ešte vám za to zaplatili, teraz si môžete užiť dovolenku za pár desiatok eur, píše Lonely Planet.

Furlánsko-Julské Benátsko (Friuli Venezia Guilia) je rozlohovo piatym najmenším regiónom v Taliansku a nepatrí ani medzi tie najobývanejšie či najnavštevovanejšie. Hraničí s Benátskom na západe, Rakúskom na severe, Slovinskom na východe a z juhu ho obmýva Jadranské more. Je to región, ktorý poskytuje vrcholky Álp, bohatú architektúru, históriu i nádherné pláže.

Talianska nádhera za pár desiatok eur

Na území, ktorému sa pripisuje pôvod tiramisu, nájdete mestá ako Terst, Udine, Pordenone či Gorizia, ktorá sa z časti delí na slovinskú Novu Goricu. Ak vás tento región zaujal, teraz máte dokonalú príležitosť na to, aby ste si ho celý pozreli len za pár desiatok eur.

Domáci totiž bojujú s úpadkom turistov, ktorých ani pred krízou či koronavírusom nebolo toľko, koľko by si predstavovali. Turistické centrá a zodpovedné inštitúcie sa teda rozhodli pre rázny krok, ktorý môže ukončiť návštevnícke sucho, čo by určite pomohlo aj hotelierom a gastronómom. Ak si chcete užiť dovolenku v tomto regióne za podstatne menej peňazí, stačí splniť jednu podmienku.

Stačí splniť jednu podmienku

Na webovej stránke PromoTurismoFVG sa môžete prihlásiť so záujmom o pobyt a cestu do jedného z miest, ktoré sú v ponuke. Tamojšie úrady sa rozhodli, že vám zaplatia cestovanie po regióne, vstupy do všetkých atrakcií, jedlo vo vybraných prevádzkach a poskytnú vysoké zľavy na zážitky, ako plavba loďou či prehliadky so sprievodcom.

Podmienkou je však to, aby ste sa ubytovali v jednom z ponúkaných hotelov a penziónov, ktoré sa zapojili do projektu, na viac ako 2 noci. Ak si vybavíte cestovateľskú kartu FVG, preplatia vám aj spiatočnú cestu z letiska či stanice v pomerne širokom okolí. Napokon, jediným výdavkom vašej dovolenky v kúzelnom východnom regióne Talianska môže byť len ubytovanie, no to už závisí na konkrétnych podmienkach každého návštevníka.

Ponuka platí od 8. októbra až do 23. mája 2023, čiže času na premyslenie cesty máte určite dostatok.