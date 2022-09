Španielska dedinka chce nových ľudí. Ponúka nájom 3-izbového bytu za extrémne nízku sumu, má to však háčik

V poslednej dobe sa v Európe pomerne rozšíril trend lákania nových obyvateľov do regiónov, ktoré sužujú populačné či ekonomické ťažkosti. Najnovšie sa k nim pridala aj španielska obec Letur, do ktorej sa teraz môžete presťahovať za veľmi výhodných podmienok aj vy.

Letur je horská dedina na juhovýchode Španielska, ktorá sa so stále menšou populáciou snaží bojovať po svojom. Ako píše na svojom webe cestovateľský magazín Lonely Planet, dnes žije v obci približne 920 ľudí, no zdá sa, že vďaka aktuálne prebiehajúcej ponuke ich bude čoskoro viac.

Podľa slov miestnej organizácie obec potrebuje novú energiu a vlnu mladšej generácie. Lákajú tak ľudí z celého sveta, aby prišli a nasťahovali sa do jedného z pripravených a plne zariadených dvoj až trojizbových bytov v centre obce.

Hoci nemá obec najbohatší rozpočet, pre potenciálnych nových obyvateľov pripravili ponuku, ktorá sa pri dnešnej cene nehnuteľností a energií zdá ako nereálna. Za spomínané byty tam rodiny zaplatia mesačne od 340 do 450 eur. Ak sa vezme do úvahy, že byty sú plne zariadené a ostáva platiť len nájomné, tak je to viac než výhodná ponuka.

Kto dostane prednosť?

„Začali sme v júli a dnes je už 5 domov obsadených. Nečakal som takýto medzinárodný záujem a zaskočilo ma to, keďže pôvodne sme očakávali Španielov, alebo ľudí so španielskym trvalým bydliskom. Nevadí, samozrejme, ak máte legálne povolenie nastaviť Letur ako vaše trvalé bydlisko, každý je vítaný,“ povedal Carlos García Osío, jeden z autorov projektu.

Ako platí pre každú podobnú ponuku, aj v tejto je zopár malých háčikov. Prvým je napríklad to, že prednosť dostanú rodiny s deťmi, ktoré sú mladšie ako 12 rokov. Je to súčasť plánu, keďže príliv nových obyvateľov má, prirodzene, pomôcť udržať vo fungovaní služby ako polikliniku či miestnu školu.

Vedenie obce tiež prisľúbilo, že pokiaľ sa komunita rozrastie, v pláne je aj vytvorenie moderného co-workingu s vysokorýchlostným internetom a všetkým, čo digitálny nomád potrebuje na svoju prácu.

V dedinke to žije

Aj keď je Letur v kopcovitom prostredí a ďalej od väčších miest, v obci to napriek tomu žije. K dispozícii je päť reštaurácií, barov a bohatá ponuka rôznych akcií a festivalov. Navyše, od pobrežia je Letur približne dve hodiny jazdy autom a najbližšie väčšie mestá, Albacete a Murcia, sú vzdialené tiež do približne 90 minút.

Digitálnym nomádom sa v Španielsku páči

Digitálne nomádstvo je moderné odvetvie, respektíve životný štýl. Ide o ľudí, ktorí vďaka telekomunikačným technológiám môžu vykonávať svoju prácu odkiaľkoľvek na svete.

Preto mnohokrát vyhľadávajú pokojné miesta v teplejšom prostredí, kde ich výdavky netvoria ani zlomok toho, čo v drahších štátoch. A práve Španielsko patrí k najobľúbenejším destináciám, kam mieria digitálni nomádi z celého sveta.