Lekári prišli na spôsob ako odhaliť postcovidový syndróm. Stačí dobre preskúmať oči

Postcovidový syndróm alebo long covid môže trvať aj niekoľko týždňov, ba dokonca aj mesiacov a pacienti sa z neho zotavujú len ťažko. Navyše, lekári neustále objavujú nové a nové príznaky. V rámci najnovšej štúdie sa podarilo zistiť, že long covid môže zasiahnuť aj oči.

Lekári u pacientov spozorovali poškodenie nervov

Až 30 % pacientov po prekonaní koronavírusu trpí tzv. postcovidovým syndrómom. Ten sa prejavuje rôzne závažnými príznakmi, počnúc bolesťami hlavy, vyčerpaním, neschopnosťou sústrediť sa, až po stratu čuchu a chuti. Ako píše portál Science Alert, mnoho z týchto problémov nie je viditeľných navonok. Lekári však objavili symptóm, ktorý je badateľný v očiach pacienta, a to v podobe poškodených nervov v rohovke.

Poškodenie nervov v tejto časti oka je možné odhaliť za pomoci neinvazívnej metódy, ktorej sa hovorí konfokálna mikroskopia rohovky (CCM). Metóda sa využíva na zistenie prítomnosti poškodenia rohovky pri rôznych ochoreniach, vrátane cukrovky či sklerózy multiplex. Vedci zároveň týmto spôsobom zisťujú prítomnosť zvýšeného množstva dendritických buniek, ktoré sú dôležitou súčasťou imunitného systému.

Na závery je ešte priskoro, no výsledky hovoria jasne

V rámci výskumu vedci vykonali CCM vyšetrenie na 40 ľuďoch, ktorí prekonali koronavírus a na 30 zdravých ľuďoch, ktorí covid nikdy nemali. Výsledky štúdie publikovanej v časopise British Journal of Ophthalmology hovoria jasne. U ľudí, ktorí prekonali koronavírus, môže byť jedným z prejavov postcovidového syndrómu aj poškodenie nervových vláken v rohovke. Ide o prvú štúdiu, ktorá tento príznak potvrdila ako súčasť postcovidového syndrómu.

Je to však len malá štúdia a vedci sa zatiaľ neodvážia tvrdiť, že koronavírus priamo zapríčinil poškodenie nervových zakončení. Aj keď výsledky ukazujú, že u pacientov, ktorých bol priebeh ochorenia vážnejší, je poškodenie nervových zakončení výraznejšie. Je to ďalší dôkaz toho, že ochorenie môže zapríčiniť množstvo neurologických a neuropatických problémov. Odborníci sa nazdávajú, že koronavírus môže zapríčiniť to, že sa nervové vlákna nevyvíjajú tak, ako by sa mali, čo vedie k zvýšeniu množstva dendritických buniek.

Vedci vysvetľujú, že ak k tele dôjde k zápalovému procesu, môže dôjsť k migrácii a k hromadeniu dendritických buniek práve do očnej rohovky. Deje sa tak nielen v prípade koronavírusu, ale neraz aj ďalších ochorení. Je však potrebné vykonať ďalšie výskumy, ktoré vedcom poskytnú viac cenných informácií. Vedci dodávajú, že by sme zdravie očí jednoznačne nemali zanedbávať. Môže byť totiž odrazom toho, v akom stave je zvyšok nášho tela.