Spoločnosť Lego rúca stereotypy. Vydá edíciu figúrok podporujúcu LGBT+ komunitu

Ďalšia svetová spoločnosť búra zaužívané stereotypy a vydá exkluzívny set figúrok, ktoré podporia LGBTQIA+ komunitu. Špeciálna edícia figúrok zo stavebnice LEGO ponesie názov, ktorým chce známa spoločnosť poukázať na to, že všetci sú úžasní, rovnako ako aj každý dielik ich skladačiek.

Everyone Is Awesome (Všetci sú úžasní) je názov novej edície špeciálnych figúrok stavebnice LEGO. Jednotlivé figúrky budú vo farbách dúhovej vlajky, ktorá symbolizuje komunitu LGBTQIA+ jednotlivcov, informuje denník The Guardian.

Nové figúrky reprezentujú rozmanitosť a pri jednej dokonca nie je ani určené pohlavie figúrky, čo má „vyjadrovať individualitu a zároveň nejednoznačnosť“ charakterov.

Sada najskôr nebola určená na komerčný predaj a jej dizajnér Matthew Ashton si ju vytvoril pre svoje vlastné potešenie. Potom sa ale spoločnosť LEGO rozhodla ju vydať aj oficiálne pre širšie publikum.

„Sťahoval som do novej kancelárie a chcel som sa v priestore cítiť ako doma a navyše s niečím, čo odráža mňa a komunitu LGBTQIA+, ktorej som hrdým členom,“ hovorí o vzniku špeciálnej edície LEGO figúrok Ashton.

Ako ďalej ozrejmil, za vznikom nových figúrok je aj jeho osobná skúsenosť. Keď bol totiž dieťa, stále mu hovorili, s čím sa má hrať a ako má chodiť, ako sa má obliekať a ako má rozprávať. “Snažiť sa byť niekým, kým som nebol, bolo vyčerpávajúce,“ prezradil.

Súprava farebných figúrok sa do predaja dostane 1. júna, teda v prvý deň takzvaného „Pride mesiaca“, počas ktorého sa budú konať oslavy ľudí patriacich do LGBTQIA+ komunity, a ktoré majú poukázať na to, že aj ľudia inej ako heterosexuálnej orientácie si zaslúžia rovnaké práva.

Viac fotografií nového setu figúrok nájdete v galérii: