Splodil deti s 1 000 ženami, na rukách mal krv 40 miliónov ľudí. Džingischánova smrť je dodnes opradená legendami

O Džingischánovi sa hovorí, že sa narodil ako celkom obyčajné dieťa, no podľa tajnej kroniky Mongolov mal v očiach oheň a s istotou sa narodil pre určitý zámer. Nikto nevie, odkiaľ vlastne pochádza, no právom získal titul veľkého vodcu novej ríše. Viac o jeho živote sa dozviete už čoskoro vďaka trojdielnemu seriálu, ktorý odvysiela televízna stanica Viasat History.

V článku sa dozviete aj: ako sa Džingischán dostal k moci;

ako je možné, že dnes žije na Zemi 16 miliónov jeho potomkov;

ako Džingischán zomrel;

kedy a kde si môžete pozrieť nový seriál o jeho živote.

Narodil sa s krvnou zrazeninou v pravej ruke

Vari niet človeka, ktorý by meno Džingischán (pri narodení dostal meno Temüdžin) aspoň zbežne nepoznal z hodín dejepisu, aj keď sa toho o ňom vie len málo. Podľa webu Britannica nie je istý presný dátum jeho narodenia, ani udalosti z jeho detstva, odhaduje sa však, že sa narodil v roku 1162.

Samozrejme, jeho život je opradený množstvom legiend, jedna z nich podľa portálu History hovorí, že sa Džingischán narodil s krvnou zrazeninou v pravej ruke, čo malo byť jasným znamením, že raz bude mocným mužom. Navyše, narodil sa žene, ktorú jeho otec uniesol a prinútil ju k sobášu. V tom období vládol v Mongolsku chaos, rôzne kmene na seba navzájom útočili a okrádali sa. Džingischánov život tak bol nepredvídateľný a plný násilia.

Keď mal len 10 rokov, jeho otca otrávil a zabil znepriatelený klan. Aby sa o nich nemuseli starať a kŕmiť ich v ťažkých časoch, ich vlastný klan Džingischána, jeho matku a šesť súrodencov opustil. Krátko na to chlapec zabil svojho nevlastného brata, nepáčilo sa mu, že si robí nárok na post hlavy rodiny, toto miesto tak zaujal on sám. Na istý čas ho zajal a zotročil klan, ktorý ho predtým opustil, no Džingischán sa oslobodil.

Mal splodiť deti s viac ako 1 000 ženami

Neskôr, keď sa oženil a uniesli jeho manželku, preslávil sa ako bojovník a začal priťahovať davy ľudí, ktorí ho chceli nasledovať. Mimochodom, vedeli ste, že Džingischán sa preslávil aj množstvom potomkov? Podľa All That Is Interesting mal so šiestimi manželkami a neznámym množstvom konkubín toľko detí, že dnes po svete žije 16 miliónov priamych potomkov panovníka. Niektorí odborníci si myslia, že mohol splodiť potomstvo aj s viac ako 1 000 ženami.

Samozrejme, mnohým kmeňom sa jeho rastúca moc nepáčila a útočili na neho. Ako ale píše China Highlights, Džingischán porážal jedného nepriateľa za druhým, spájal kočovné kmene a vytváral nové spojenectvá dovtedy, kým sa mu nepodarilo zjednotiť Mongolsko. V roku 1206 bol oficiálne uznaný za „khana“, teda panovníka.

Po zjednotení Mongolska začal Džingischán rozsiahle dobyvačné vojny, podmanil si Čínu, Strednú Áziu a ďalšie krajiny až po východnú Európu. V čase svojej smrti mal pod kontrolou takmer tretinu Ázie, jeho ríša bola dvakrát väčšia ako Grécka ríša Alexandra Veľkého.

Za jeho veľkým úspechom je aj veľa krviprelievania. Vždy, keď si chcel podmaniť kráľovstvo, dal mu najprv šancu dobrovoľne sa vzdať. Akonáhle však niekto kládol odpor, prišiel o život, píše web History.

Na rukách má krv miliónov ľudí

Presné čísla nikto nevie, no odhaduje sa, že o život pripravil 20 až 40 miliónov ľudí. Brutálne krviprelievanie však nie je to jediné, čo dokázal. Džingischán zjednotil náboženstvá a tvrdo trestal zneužívanie žien, nikto ich nesmel unášať a predávať, žiaden Mongol nesmel byť otrokom.

Krádež dobytka sa trestala smrťou. Kto jeho nariadenia nerešpektoval, skončil na popravisku. Aj keď boli tresty kruté, jeho zákony v istom zmysle predbehli svoju dobu. Panovník chápal, že kľúčom k úspechu je písmo, nechal preto vytvoriť písmo založené na ujgurčine, ktoré sa v Mongolsku používa do dnešného dňa.

Nikto nevie, ako presne zomrel, a kde je pochovaný

Záhadami je opradená aj Džingischánova smrť. Podľa portálu Ancient History Lists zomrel v roku 1227 na následky vnútorných poranení po páde z koňa. Niektorí ale tvrdia, že podľahol malárii alebo týfusu. Viacerí odborníci sa zhodujú na tom, že to nebolo ani jedno zo zmienených ochorení, ale bubonický mor. Podľa All That Is Interesting sa dokonca objavili aj tvrdenia, že zomrel po tom, ako ho vykastrovala princezná, ktorú držal v zajatí, to je však nepravdepodobné.

Neznáma je nielen presná príčina Džingischánovej smrti, ale aj miesto jeho posledného odpočinku, jeho hrobku sa nikdy nepodarilo nájsť. Ak sa o panovníkovi a jeho živote chcete dozvedieť viac, pozrite si trojdielny seriál Džingischánovo Mongolsko. Prvý diel odvysiela Viasat History už v piatok 12. mája o 21:00.