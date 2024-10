Speváčku Máriu Čírovú zradilo zdravie. Fanúšikov vydesila fotografiou, vysvetlila, čo sa jej stalo

Obľúbená speváčka zverejnila fotografiu, ktorou vydesila fanúšikov. Odhalila tak zdravotné problémy, ktoré ju v súčasnosti trápia a vysvetlila, že musela zrušiť všetky plány.

Ako zachytil portál Koktejl, Mária Čírová má za sebou rušné obdobie, ktoré sa odzrkadlilo na jej zdraví. Má za sebou Bratislavské módne dni, oslavu narodenín jej syna Huga, nehovoriac o tom, že v súčasnosti je nielen speváčkou, ale tiež porotkyňou v Česko Slovensko má talent. Nie tak div, že jej rušný život sa rozhodla zastaviť choroba a pripomenúť jej, že je potrebný aj oddych.

Speváčka pridala na sociálnej sieti fotografiu s inhalátorom, čím vydesila fanúšikov. Tí jej ihneď začali písať správy, zisťujúc, čo sa stalo, a tak im speváčka objasnila, že aj ju v jesennom období skolila choroba, no v súčasnosti sa poctivo lieči.

Vysvetlila: „Ďakujem vám všetkým za vašu podporu a priania, aby som sa čo najskôr zotavila. Zvyčajne by človek fungoval, chodil do práce, ale môj hlas je mojím nástrojom. A bez neho sa nepohnem. Niekedy som viac zachrípnutá, inokedy menej. Inhalujem, beriem pastilky, sirup, aj cibuľové odvary, ale riešim to už druhý týždeň.“

Speváčka zároveň priznala, že je lepšie, keď si chorobou prejde teraz, akoby ju to malo chytiť v decembri, kedy už tradične vystupuje na vianočných koncertoch.

„Mrzí ma, že som musela všetko zrušiť, ale zdravie máme len jedno. Rada by som niečo prispela aj do nášho Cheers kanálu, ale kašeľ mi to zatiaľ nedovoľuje. Dávajte si na seba pozor. Veľa zdravíčka, moji milovaní,“ uzavrela Čírová.