Meghan Markle drží v rukách veľký triumf, ktorý mnohých prekvapí. Týmto by sa mohla pomstiť kráľovskej rodine

Žena princa Harryho má v rukách veľkú „zbraň“. Má totiž spísané svoje reakcie a spomienky na život v kráľovskej rodine, ktorý by mohla vydať v podobe knihy. Tak by sa pridala k Harrymu a priliala tým olej do rozpáleného oleja.

Prispeje k napätým vzťahom?

Už sú to viac ako 4 roky, čo Meghan Markle a princ Harry odišli z kráľovskej rodiny, ako píše Daily Mirror. Medzitým sa toho stalo veľmi veľa, čo prispelo k napätým vzťahom medzi manželským párom a kráľovskou rodinou. Príkladom je dokumentárny seriál na Netflixe, v ktorom dvojica odkryla viaceré veci týkajúce sa fungovania za dverami paláca.

Nepomohla k tomu tiež Harryho kniha „Spare“, ktorá objasnila napätie v kráľovskej inštitúcii, najmä s kráľom Charlesom a princom Williamom. Podľa kráľovskej expertky by aj Meghan mohla prekvapiť vydaním svojich spomienok o svojom čase v paláci. Údajne by tak mohla rozpútať „kráľovskú pomstu“ pomocou zbrane, ktorú má Meghan zatiaľ schovanú, no môže ju kedykoľvek použiť.

Viedla si denník