Speváčka Madonna je opäť pod paľbou kritiky. Neuveríte, čo spravila tentoraz, ľudia nechápavo krútia hlavou

66-ročná kráľovná popu nechala fanúšikov nahliadnuť do svojho súkromia. Hoci ju väčšinou vidia perfektne upravenú na červenom koberci, alebo s mikrofónom v ruke, teraz sa ukázala pri úplne bežnej činnosti. Napriek tomu to však stále zvládla spraviť štýlom, ktorý si môže skutočne dovoliť len Madonna.

Ako informuje portál Boredpanda, speváčka Madonna vyvolala zmiešané reakcie po tom, ako nedávno zdieľala svoje fotografie, na ktorých je hore bez. Na nahých prsiach si pritom pridržiavala servítku, zatiaľ čo si vychutnávala polievku. Na fotografiách mala zapletené vrkoče, trblietavé náušnice s krížikom, výrazný mejkap a lesklý strieborný náhrdelník. Oblečenie však chýbalo.

Jedla polievku polonahá

Speváčka nedávno zverejnila aj citát: „Ostatní ľudia tu nie sú na to, aby nás milovali presne tak, ako si myslíme, že by mali.“ Ako sa ukázalo, bol to správny výber slov, keďže nie všetci pochopili, prečo sa rozhodla jesť polonahá a navyše to zverejniť na internete.

Hoci jej mnohí ľudia posielali odkazy s tým, že je ikonická a nič iné by od nej ani nečakali, ľudia, ktorí nie sú vyslovene jej oddaní fanúšikovia, videli tento počin inak. „Kričala o pozornosť a uznanie. Jej čas je už dávno preč a evidentne mi jej výčiny pripadajú otravné a vyslovene nechutné. Odmieta však starnúť s gráciou, tak trochu ju ľutujem,“ napísal jeden z kritikov.

V sekcii komentárov sa objavili aj poznámky ako „Potrebuje pomoc…“ a „Správaj sa na svoj vek.“ Ďalší kritik zas napísal: „Ak máš talent, potom nemusíš robiť takéto veci.“

„Moja mama je o rok staršia ako Madonna a úprimne povedané, ak by to urobila, dala by som vyšetriť jej mentálne zdravie,“ píše iná komentujúca.

Ľudia zároveň argumentovali, že si to Madonna môže dovoliť, keďže je bohatá a slávna, a tak sa nič nestane, ak by pre takýto počin stratila nejakú spoluprácu. Zhodnotili tak, že si speváčka už viac-menej môže robiť čo chce a je len na ľuďoch, či na to budú reagovať, alebo nie.