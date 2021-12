Spal na vrchu Cheopsovej pyramídy, za 3 roky prešiel v Tatre 37 krajín. Zomrel legendárny cestovateľ Miroslav Zikmund

Vo veku 102 rokov zomrel český cestovateľ a spisovateľ Miroslav Zikmund. S odvolaním sa na jeho rodinu o tom vo štvrtok informoval Český rozhlas. Mnohí si ho pamätajú vďaka veľkému množstvu publikácií, ktoré mapovali jeho cestu po svete.

Miroslav Zikmund je síce pre súčasnú generáciu neznáma osobnosť, avšak v období po druhej svetovej vojne podnikol jedinečné cesty po svete. Spolu s Jiřím Hanzelkom absolvovali cestu do Afriky a Južnej Ameriky krátko po vojne.

Výprava na aute Tatra 87

Československý rozhlas z ich výpravy odvysielal viac ako 700 reportáží, uvádza sa na stránke Českého rozhlasu. Počas výprav vyhotovili množstvo fotografií a kamerových záznamov.

Spolužiaci z vysokej školy sa na cestu vydali v Tatre 87, ktorá vtedy patrila medzi najlepšie autá sveta. Tatru museli mať preštudovanú, keďže bolo jasné, že počas výpravy ju budú musieť opravovať. A to sa aj viackrát stalo.

Z Československa vyrazili 22. apríla 1947, zamierili do vojnou zničeného Nemecka, následne do Švajčiarska a do francúzskeho Marseille. Tadiaľ išli loďou do Maroka.

Následne ich cesta smerovala do Egypta. Tam prespali na vrchole Cheopsovej pyramídy, čo je v dnešnej dobe už nepredstaviteľné. Potom prešli Núbijskou púšťou, kde nebola žiadna cesta a nemali k dispozícii ani mapu. Do sudánskeho Chartúmu sa dostali iba vďaka kompasu. Potom vystúpili na Kilimandžáro v Keni a cez Ugandu sa dostali až do Juhoafrickej republiky a do Kapského mesta.

Tu však ich cesta nekončí a plavia sa cez Atlantik do Argentíny. Následne tak putujú Južnou Amerikou – Brazíliou, Ekvádorom a ďalšími krajinami.

Počas troch rokov navštívili tri kontinenty a 37 štátov.

Druhá výprava a zákaz

Na tento úspech nadviazali koncom 50. rokov a vydali sa na nákladných autách Tatra 805 so sprievodom na cestu po Ázii a Oceánii. Navštívili krajiny ako Turecko, Sýria, Pakistan, Irak, Barmu, Indonéziu alebo Japonsko. Žiaľ, v tom čase nemohol navštíviť Čínu kvôli roztržkám so Sovietskym zväzom.

V roku 1968 sa Zikmund postavil na stranu reformných komunistov, čo spôsobilo, že nemohol ďalej publikovať a bol odstrihnutý z verejného života. Cestovať začal opäť až po páde režimu v 1989 a zavítal aj do USA.

Počas svojho života natočil štyri celovečerné filmy a 147 dokumentárnych, krátkometrážnych alebo televíznych filmov. Napísal buď sám, alebo aj s Hanzelkom či inými takmer 30 kníh a bol autorom veľkého množstva novinových článkov.