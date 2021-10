Vstávanie s výhľadmi a viac miesta, ako sme čakali: Vyskúšali sme cestovanie v obytnom vane a takto to vyzeralo

Vydať sa na dobrodružstvo obytným vanom či karavanom je prianím mnohých milovníkov cestovania alebo ľudí túžiacich po novom zážitku. Keďže sme patrili medzi nich aj my, rozhodli sme sa to vyskúšať a zistiť, kvôli čomu ľudia tejto vášni prepadávajú a prečo je cestovanie v obytných autách stále vyhľadávanejšie.

“V posledných rokoch pribúda veľa nových ľudí cestujúcich karavanom,” hovorí nám starší pár v slovinskom kempe pri jazere Bled. Na cesty sa so svojou dodávkou vydávajú už cez desať rokov, takže k tomu majú čo povedať. Pre niektorých je tento spôsob cestovania záľubou, pre ďalších životným štýlom, ktorý ku nim neodmysliteľne patrí.

Výlety môžu mať rôznu podobu. Kým niekto vyhľadáva pohodlie hotela, ďalší vidia najväčšie dobrodružstvo v spaní v stane. Čo sa však karavanu týka, vždy som vnímala, že ide o niečo výnimočné, čo neskúsi každý, a preto som sa na tento pre mňa nový zážitok tešila.

Van s unikátnym príbehom

Na cestu sme vyrazili vanom z dielne Igora a Broni Ščambových, ktorí vlastnoručne prerábajú dodávky na obytné. Náš požičaný domček na kolesách nebol ani zďaleka chladnou sériovou výrobou, ale išlo o jedinečný kus, čo bolo skutočne cítiť od prvých momentov.

Igor a Broňa sú otec s dcérou, ktorí stoja za projektom karaVAN.za. Ich vášeň k takémuto spôsobu cestovania smerovala k tomu, že sa rozhodli možnosť vyskúšať si takéto cestovanie poskytnúť aj ďalším. Vlastnoručne prerábajú dodávky na obytné a ponúkajú príležitosť spoznať to, čo sami milujú aj ostatným.

Cestovanie v ich vane bolo už iba pocitovo príjemnejšie, než bývanie v hotelovej izbe či v prenajatom ubytovaní. Takže sme si na náš prechodný domov veľmi rýchlo zvykli. Dopomohlo k tomu aj to, že sme v ňom mali všetko, čo potrebujeme. Od tečúcej vody, cez elektrinu, až po kúrenie, ktoré v priebehu pár minút vyhrialo celé auto.

Drevený ručne vyrobený interiér a viac priestoru, než sme čakali

Igor nám v rozhovore prezradil, že sám je milovníkom cestovania v dodávke už dlhé roky a k tejto záľube priviedol aj svoje deti. “Prerábanie dodávok na obytné a špekulovanie nad rôznymi vylepšeniami je moje hobby,” dodal. Ich interiér je dokonale vymyslený a prispôsobený tomu, aby v ňom cestovateľom nič nechýbalo. O tom sme sa napokon aj sami presvedčili.

Najprv sme mali obavy z toho, ako bude šesť dní strávených v takomto priestore prebiehať, keď nám však po vybalení vecí zostalo množstvo úložného priestoru voľného, zistili sme, že sa skutočne nie je čoho báť.

V obytnom vane nechýbala kuchynka s kompletným vybavením, rozkladacia sedačka, ktorá sa večer premenila na veľkú posteľ, voda, kúrenie alebo vonkajšia sprcha, na ktorú už bolo síce chladno, ale veríme, že v lete je príjemným spoločníkom.

Sloboda a voľnosť pri cestovaní

Už po prvých prejdených kilometroch sme zistili, že voľnosť, o ktorej sa hovorí pri takomto spôsobe cestovania, skutočne nie je výmyslom. Mohli sme kedykoľvek a kdekoľvek zastaviť a vychutnať si napríklad kávu s originálnymi výhľadmi všade naokolo. Spomaliť a pozrieť sa aj na miesta, kam by sme sa inak možno ani nedostali. Nie je to iba klišé fráza, ktorú ste pravdepodobne už počuli, ale realita, ktorá prekvapí aj napriek tomu, že ju na takomto roadtripe očakávate.

Našou prvou zastávkou bolo jazero Bled, kde sme strávili dve noci. Vďaka tomu, že sme mali so sebou van, nebolo problém vidieť na okolí všetko, čo sme chceli aj za tento relatívne krátky čas.

Pomalé cestovanie, pri ktorom vnímate každú jednu chvíľu

V jednotlivé dni nášho výletu sme si mohli program neustále prispôsobovať podľa toho, ako sme chceli a nemuseli sa spoliehať na lietadlo, autobus alebo vlaky, ich presne predpísané cestovné poriadky a trasy, ktorými vedú. Jednoducho sme sa mohli odviezť v obytnej dodávke aj so všetkými svojimi vecami, ktoré sme mali pri sebe a mohli ich kedykoľvek v prípade potreby použiť.

Presvedčili sme sa o tom, že výlet vanom je ideálny na pomalé cestovanie, pri ktorom máte možnosť kedykoľvek a kdekoľvek zastaviť, nie ste ničím časovo obmedzený a môžete meniť svoje plány behom sekundy. Je veľká pravdepodobnosť, že aj keď si dáte do itinerára iba tie najväčšie highlighty, ktoré chcete vidieť, takto objavíte ešte oveľa viac.

Zobúdzate sa s výhľadom, aký si sami vyberiete

Keď to bolo možné, snažili sme sa vyberať miesta na spanie tak, aby sme na nich využili potenciál vanu naplno a užili si výhľady na prírodu priamo z “kuchyne” alebo postele. Sústredili sme sa síce výlučne na kempy, keďže sme nechceli v Slovinsku riskovať pokuty, niektoré však mali k tomu prispôsobené podmienky a mohli sme zaspávať a zobúdzať sa napríklad s výhľadom na more alebo pod horami. V krajinách, kde môžete na noc zaparkovať kdekoľvek bez obmedzení, by to bolo, samozrejme, ešte špeciálnejšie a skutočne by stačilo ukázať prstom na miesto a prespať tam.

Práve tieto momenty boli však napriek kempom jednými z najväčších zážitkov, ktoré inak než pri cestovaní vanom či karavanom asi nezažijete. Samozrejme, môžete cestovať autom a spať v ňom alebo vedľa v stane, v tomto prípade však prídete o pohodlie a komfort dodávky.

Takto sa ráno stačilo zobudiť a priamo pred nami sa rozprestieralo more s výhľadom na mestečko oproti. Mohli sme otvoriť zadnú časť auta a zo spacáka s horúcim čajom v ruke si tieto výhľady užívať.

Raňajky v najkrajšom hoteli na svete

Vďaka cestovaniu vanom môžete každé ráno vstávať s výhľadom na inú scenériu, ktorú si navyše vyberiete podľa seba. Či sú to už hory, more, lúka alebo les. V tomto prostredí si následne vychutnať raňajky či kávu, počas ktorých môžete byť okamžite v kontakte s prírodou. A to skutočne stojí za to.

Ak navyše radi spoznávate nových ľudí, v komunite karavanistov nájdete množstvo nových cestovateľov svojej krvnej skupiny, s ktorými sa môžete podeliť so zážitkami alebo sa inšpirovať tými ich. Napríklad miestom, kam vyraziť nabudúce alebo si povedať, kam radšej neísť. Sú to informácie priamo z prvej ruky, ktoré môžu byť spoľahlivejšie než internet.

Neveľký priestor, ale chytro vymyslený

Kým sa niektorí cestovatelia môžu obávať toho, že v obytnom vane budú musieť bojovať so stiesneným priestorom, my sme to videli úplne naopak. Užili sme si, že každá vec má svoje miesto a každý kúsok priestoru je prispôsobený svojmu účelu. Navyše vás prinúti udržiavať neustále poriadok, takže budete každý večer zaspávať a každé ráno sa zobúdzať s pocitom dokonale usporiadaných všetkých vecí naokolo.

V priebehu niekoľkých dní sme stihli navštíviť prírodu, pozrieť sa k moru, ktoré má počas jesene úplne iné kúzlo než v lete preplnené davom turistov, aj sa poprechádzať uličkami starých miest.

Za 6 dní sme stihli vidieť rôzne časti Slovinska

Prešli sme od severu krajiny z jazera Bled na susedné Bohinjské jazero, presunuli sme sa na juh do prímorskej oblasti krajiny, kde sme prešli mestečkami Lucija, Portorož a Piran, pozreli sme sa do známych Škocjanských jaskýň a poslednú noc strávili v meste Maribor na severe Slovinska. Nemuseli sme sa držať času check-inu v hoteloch a presúvať sme sa mohli v podstate bez obmedzenia.

Samotné Slovinsko je ideálnou krajinou na takýto druh cestovania a za necelý týždeň sa možnosti, ktoré návštevníkom ponúka, nedajú ani zďaleka vyčerpať.

Ak vás láka takýto druh cestovania, tak smelo do toho. Netvrdíme, že je vhodné úplne pre každého, ale ak vás to ku nemu ťahá, je veľká pravdepodobnosť, že budete ešte príjemnejšie prekvapení. Podobne ako my a odnesiete si kopu nevšedných zážitkov.