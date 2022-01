Spáchal jeden z najznámejších atentátov v dejinách. Vrah Roberta Kennedyho žiadal o prepustenie po viac ako 50 rokoch

Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom odmietol podmienečne prepustiť vraha niekdajšieho senátora a kandidáta na prezidenta USA Roberta Francisa Kennedyho.

Zmenil americkú históriu

Tvrdí, že momentálne 77-ročný Sirhán Bišára Sirhán, ktorý si odpykáva doživotný trest, naďalej predstavuje hrozbu pre spoločnosť a neprevzal zodpovednosť za zločin, ktorý zmenil americkú históriu.

Sirhán spáchal na 42-ročného Kennedyho atentát 5. júna 1968 v hoteli Ambassador v Los Angeles iba chvíľu po tom, čo si pripísal víťazstvo v kľúčových demokratických prezidentských primárkach v Kalifornii. So strelnými zraneniami ho previezli do nemocnice, no z bezvedomia sa už neprebral a skonal nasledujúci deň.

Newsom, ktorý označil Kennedyho za svojho politického hrdinu, odmietol odporúčanie dvojčlennej komisie týkajúce sa podmienečného prepustenia. Stanovisko komisie názorovo rozdelilo rodinu Kennedyovcov. Dvaja synovia Kennedyho, Douglas Kennedy a Robert F. Kennedy Jr., podporili prepustenie Sirhána, no ich súrodenci a matka boli vehementne proti.

Guvernér uviedol, že atentát zanechal negatívne následky

Kalifornský guvernér vo svojom rozhodnutí uviedol, že atentát patrí „medzi najznámejšie zločiny v americkej histórii“ a okrem toho, že spôsobil utrpenie Kennedyho manželke a deťom, zanechal i negatívne následky na americkom ľude.

Palestínčan Sirhán bol pôvodne odsúdený na trest smrti. Tento rozsudok však zmenili na doživotie po tom, ako kalifornský najvyšší súd v roku 1972 nakrátko zakázal tresty smrti.