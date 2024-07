Soňa Skoncová úprimne priznala hádky s partnerom. S jej vyjadreniami sa stotožní množstvo párov

Nie je to tak dávno, čo sa jojkárska moderátorka stala dvojnásobnou mamou. Na bábätko sa s partnerom veľmi tešili a hoci svoje deti nadovšetko miluje, nebojí sa úprimne hovoriť aj o tom, aké je materstvo náročné.

Ako píše portál topky.sk, moderátorka Soňa Skoncová a jej partner Robo Reis sú spolu roky. Soňa dokonca na sociálnej sieti priznala, že pred ním nemala žiaden iný vzťah a svoju životnú lásku stretla, keď mala len 15 rokov. 37-ročná moderátorka však čakala dlhšie na to, kým si spoločne založia rodinu, a tak v súčasnosti spolu vychovávajú dve malé deti.

Deti všetko zmenili

Skoncová a Reis majú spolu dve deti – syna Robka a dcérku Elizu. O strasti i radosti ich výchovy sa Soňa delí s fanúšikmi na sociálnych sieťach a fanúšičky ju zbožňujú pre jej otvorenosť. Nič totiž neprikrášľuje a nebojí sa použiť slová ako chaos či kríza a ukázať svoj život taký, aký je.

„Zo začiatku to bolo ťažké, aj keď sme vždy túžili po rodine. Máme dve zdravé deti, a to je najviac na svete. Pomáha nám, keď si urobíme s Robom čas pre seba, keďže tri a pol roka to bolo nemožné. A bolo to niekedy také vyčerpávajúce, hlavne pre náš vzťah,“ priznala nedávno Skoncová na sociálnej sieti.

Ako však píše portál topky, to, že nemajú toľko času pre seba ako pár, nie je to jediné, čo sa s príchodom detí v ich vzťahu zmenilo. „Nikdy sme sa nehádali viac, ako keď máme deti,“ priznala Skoncová a dodala: „Ale bolo to hlavne na začiatku, keďže tie zmeny s príchodom dieťaťa neboli ľahké pre nikoho. Možno keby nám dal Robko trošku vydýchnuť v prvých troch rokoch, zvládli by sme to ľahšie. Eliza je však dieťa za odmenu, odmenu, ktorú sme si zaslúžili, aby sme sa načisto nezbláznili. Musím povedať, že teraz máme krásne obdobie. A stále sa učíme zvládať aj tie náročnejšie.“