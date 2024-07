Speváčka Martina Schindlerová opísala desivý zážitok z dovolenky. Z jej príbehu vám pôjde mráz po chrbte

Hoci ju ľudia spoznali ako speváčku, neskôr ukázala, že sa vie orientovať aj v práve. Martina Schindlerová je tiež aktívna na sociálnych sieťach, kde má komunitu fanúšikov aj neprajníkov, s ktorými zdieľa momenty zo svojho života. Jeden z nich ľudí naozaj prekvapil.

O zážitok z dovolenky sa Martina Schindlerová podelila na svojom profile na sociálnej sieti. Okrem fotografií v plavkách, ktoré ukázali jej postavu, totiž ukázala aj druhú stránku dovolenky, ktorá sa netýkala oddychu. Teda aspoň nie takého, na ktorý sú bežní ľudia zvyknutí. Spája sa totiž s adrenalínom a aj v Martine prvotne vyvolal strach.

Všetko ju bolelo

Speváčka sa na leto presunula do Dominikánskej republiky, kde sa okrem opaľovania na pláži venovala aj potápaniu. O zážitok z neho sa podelila na sociálnej sieti, vysvetľujúc, ako veľmi sa toho bála.

„Keby ste vedeli, ako ma bolia uši pri ponore. Zostupujem najradšej popri lane, pomaly po metri sa posúvam dole a fúkam do nosa, nech sa mi vyrovná tlak v ušiach, do toho prehĺtam, predýchavam, čakám. Ostatní potápači sú už dole a čakajú ma, kým sa spustím k nim, lebo mňa bolia uši, ale tak, až mi tŕpne polovica lebky a cítim si všetky zuby, zrýchľuje sa mi dych, búcha mi srdce, chce ma ovládnuť panika, a jasné, že to chcem vzdať, veď toto nie je normálne,“ začala opisovať svoj zážitok a pokračovala: „Mám strach, čo ak si ublížim, potrebujem ja toto? Čo ak mi praskne bubienok, čo ak si poškodím sluch, čo ak mi z toho vybuchne hlava…“

„Tak pol metra sa zase vrátim po lane vyššie, a zase fúkam, prehĺtam, dýcham, dýcham, a hovorím si kľud, veď ja mám čas, viem, že to prejde, lebo vždy to prešlo, ja to dám, len si treba počkať, tak čakám… Predýchavam, snažím sa dýchať pomaly, snažím sa byť trpezlivá, a zrazu mi odľahne, doslova. V sekunde je po probléme, už žiadna bolesť A potom tá radosť a sloboda… Potom si už len užívam ten pohyb, do strán šikmo hore, dole,“ pokračovala Schindlerová vo vysvetľovaní.

„Tých desať minút zostupu mi pripadá ako hodina, ale stojí mi to za to,“ priznala na záver speváčka a opísala potápanie ako „nesmierny relax“.